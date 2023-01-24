Происшествия

сегодня, 15:59

81-летний липчанин за миллион рублей выкупил родственницу у мошенников

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#мошенничество
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81-летний липчанин за миллион рублей выкупил родственницу у мошенников

Общая сумма нанесённого мошенниками ущерба составила 1,8 миллиона рублей.

Мошенники продолжают обманывать жителей Липецкой области: за прошедшие сутки общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба полиции, 81-летняя женщина отдала 207 000 рублей в подъезде своего дома за освобождение внучки от уголовной ответственности. 80-летняя липчанка спасала сына от ответственности за совершённое ДТП и отдала мошенникам 150 000 рублей.

А 81-летний пенсионер и вовсе лишился 1 000 000 рублей — деньги он также заплатил за свободу родственницы.

84-летней женщине мошенники позвонили на стационарный телефон, и в результате она освободила от уголовной ответственности дочь. Точно также обманули 81-летнюю ельчанку на 100 000 рублей, на этот раз заплатить деньги её убедил «свидетель» происшествия, которого не было.
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#мошенничество
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Комментарии (3)

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21 минуту назад
Уголовную ответственность для таких "выручателей своих родственников" - и вопрос будет решён!
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Мудрый

22 минуты назад
В Липецке есть власть?Стариков обманывают и на мошенников ,выходит,нет никакой управы?Где полиция,прокуратура...До каких пор будет продолжаться этот беспредел в области?
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Вася

50 минут назад
Кому то ояень выгодно чтобы этот беспредел процветал. Кто то упорно не желает принимать хоть какие- то меры.
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