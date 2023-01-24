81-летний липчанин за миллион рублей выкупил родственницу у мошенников

Общая сумма нанесённого мошенниками ущерба составила 1,8 миллиона рублей.

Мошенники продолжают обманывать жителей Липецкой области: за прошедшие сутки общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей.



Как сообщает пресс-служба полиции, 81-летняя женщина отдала 207 000 рублей в подъезде своего дома за освобождение внучки от уголовной ответственности. 80-летняя липчанка спасала сына от ответственности за совершённое ДТП и отдала мошенникам 150 000 рублей.



А 81-летний пенсионер и вовсе лишился 1 000 000 рублей — деньги он также заплатил за свободу родственницы.



84-летней женщине мошенники позвонили на стационарный телефон, и в результате она освободила от уголовной ответственности дочь. Точно также обманули 81-летнюю ельчанку на 100 000 рублей, на этот раз заплатить деньги её убедил «свидетель» происшествия, которого не было.