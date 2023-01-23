В липецком зоопарке верблюды доедают ёлки

Верблюдов в нашем зоопарке два: Амелия и Яшка. Новогодние сосны - это их традиционное витаминное лакомство.

Липецкий зоопарк поделился милым видеороликом, на котором верблюдица Амелия ест сосну.



Как рассказали GOROD48 в зоопарке, верблюдов в нашем зоопарке два: Амелия и Яшка. Новогодние сосны - это их традиционное витаминное лакомство.



В этом году бывший юннат, а сегодня уже взрослый друг зоопарка привез туда около 30 сосен. Их поставили в вольеры к птицам, лисам, верблюдам и ламам.



В зоопарке рассказали, почему верблюду не больно есть сосновые иголки и разные растительные колючки.



«Секрет того, что верблюд может есть колючие растения, при этом не повреждая губы и ротовую полость, в том, что он имеет специальную защиту, приспособление - на щеках его, с внутренней их стороны нет нервных рецепторов, но есть такие плотные шишки, бугорки, выступы, которые настолько жёсткие, что не повреждаются растительными иголками и колючками», - отмечают в зоопарке.