Общество

сегодня, 11:42

В липецком зоопарке верблюды доедают ёлки

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#животные #ёлка
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Верблюдов в нашем зоопарке два: Амелия и Яшка. Новогодние сосны - это их традиционное витаминное лакомство.

Липецкий зоопарк поделился милым видеороликом, на котором верблюдица Амелия ест сосну.

Как рассказали GOROD48 в зоопарке, верблюдов в нашем зоопарке два: Амелия и Яшка. Новогодние сосны - это их традиционное витаминное лакомство. 

В этом году бывший юннат, а сегодня уже взрослый друг зоопарка привез туда около 30 сосен. Их поставили в вольеры к птицам, лисам, верблюдам и ламам. 

В зоопарке рассказали, почему верблюду не больно есть сосновые иголки и разные растительные колючки.

«Секрет того, что верблюд может есть колючие растения, при этом не повреждая губы и ротовую полость, в том, что он имеет специальную защиту, приспособление - на щеках его, с внутренней их стороны нет нервных рецепторов, но есть такие плотные шишки, бугорки, выступы, которые настолько жёсткие, что не повреждаются растительными иголками и колючками», - отмечают в зоопарке.
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#животные #ёлка
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Комментарии (3)

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Житель

28 минут назад
Скоро тоже на сосны перейдём....
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Липчанка

43 минуты назад
Красавица...
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Ну хоть у кого то

сегодня, 12:18
Правильное питание. Вы запретите пальмовое масло и мясо механической обвалки и люди тоже будут есть ёлки.
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