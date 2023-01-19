Под Липецком на глазах растет ледовый Дворец

Его сердцем станет арена размером 60 на 30 метров: стандарт для Международной Федерации хоккея на льду.

В треугольнике между улицей Титова на воронежском шоссе, рекой Воронеж и южным обходом Липецка находятся села Сырское, Подгорное, Хрущевка, Елецкое, Ленино, Пады, в которых живет более 14 тысяч человек. И это лишь часть самого густонаселенного района области, Липецкого. В этих селах населения больше, чем, например, во всем Краснинском районе с его 87 деревнями и селами. Но если в Краснинском районе есть ФОК и плавательный бассейн, которые им построил «Газпром», то у жителей этой части Липецкого района нет ни одного крупного спортивного объекта, и это несмотря на то, что в селе Ленино жил экс-губернатор Олег Королев, руководивший областью 20 лет.– Липецкий район в отличие от других активно прирастает людьми. У нас – много молодых семей, много детей. Но этому активному населению крайне не хватает мест для занятия физкультурой и спортом. Ближайший бассейн у нас в Борино, крытые ледовые арены, на которых не протолкнуться, – в Липецке. Поэтому мы очень благодарны губернатору Игорю Артамонову, который распорядился построить ледовый комплекс в нескольких десятках метров от воронежского шоссе в Хрущевке, – говорит глава администрации Сырского сельского поселения Александр Чурсин.22-летняя жительница села Марина Смольянинова и 46-летняя Елена Россовская, которых мы встретили на улице, где возводится крытая ледовая арена, очень рады этой стройке. Когда-то на этом месте была хоккейная коробка, но зимы стали такими, что лед на ней не держался. Поэтому они ждут-не дождутся, когда смогут оттачивать свои навыки скольжения уже под крышей комплекса-новостройки (у Елены Россовской этот вид развлечения любит вся семья: у каждого ее члена – своя пара коньков).– Сейчас мне нужно ездить в Липецк, чтобы покататься на коньках с друзьями, что вообще трудно достижимо при моей загруженности, а скоро я будут приходить пешком сюда, – говорит Марина Смольянинова.На стройке кипит работа, которая началась в апреле прошлого года. Начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов доволен тем, что видит: за девять месяцев на ровном месте выросло здание площадью 3,4 тысячи кв.м. Его сердцем станет большая ледовая арена размером 60 на 30 метров – это стандарт для Международной Федерации хоккея на льду.Вместе с руководителем подрядной организации, ООО «ГК «Солидарность» Игорем Скуратовым, главный архитектор области даже вышел на арматурное поле, которое вот-вот зальют слоем бетона, подготовив тем самым основание под заливку льда. При необходимости эту площадку можно будет разгораживать, и тогда на ней одновременно смогут играть хоккеисты-любители и шлифовать свое мастерство любители фигурного катания.– В регионе – дефицит спортивных сооружений. В этой части Липецкого района было решено построить ледовый дворец по инициативе губернатора по федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Объект готов почти на 50%. Общестроительные работы тут почти закончены. Уже смонтированы электрические сети, вентиляция, водопровод и канализация. На очереди – начало отделочных работ, – сказал чиновник.На строительном аншлаге говорится о том, что ледовая арена должна была быть к концу 2022 года. Однако говорить о срыве сроков не приходится по двум объективным причинам. Первая из них состоит в том, что весной вверх стремительно взлетели цены на стройматериалы. Это повлияло на работу всех строительных организаций в стране и в регионе, в том числе и подрядчика на этом объекте. Поэтому правительство области было вынуждено пересчитывать сметы, пописывать к госконтракту дополнительное соглашение с пролонгацией сроков строительства. Вторая причина – подъем по весне грунтовых вод, которые затопили котлован. Такого подвоха подрядная организация не ожидала, ведь проведенные осенью 2021 года изыскательские работы не предполагали такого развития событий. Поэтому строителям пришлось потратить много времени на ликвидацию этой проблемы, отсыпке толстой подушки из щебня и других материалов, создание на месте дворца большой монолитной железобетонной плиты толщиной более полуметра.– Никаких рисков по этому объекту мы не видим. Объективная картина меня радует. Стройку реально закончить весной и после сдать ледовую арену в эксплуатацию, – сказал Антон Болгов.