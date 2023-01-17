Общество

48 минут назад

Управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей по жалобам жильцов двух домов

301
#ЖКХ
Управляющую компанию оштрафовали на 125 000 рублей по жалобам жильцов двух домов

Жалобы поступили от жильцов домов №10 и №14 по улице Архангельской.

Жильцы домов №10 и №14 по улице Архангельской в Липецке пожаловались в Госжилинспекцию на управляющую компанию «Лидер».

Как сообщает ГЖИ, в ходе выездной проверки выявили нарушения лицензионных требований: в доме №14 в ненадлежащем состоянии было кровельное покрытие, было заметно отслоение от основания покровного слоя. Также обнаружены следы залития в квартире. УК сделала ремонт кровли. В доме №10 выявили частичное разрушение отделочного слоя цоколя - там ремонтные работы ещё ведутся.

В отношении управляющей компании было возбуждено дело об административном правонарушении, и суд оштрафовал её на 125 тысяч рублей.
301
#ЖКХ

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