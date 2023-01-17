GOROD48 спросил у липчан: «В прорубь окунаться будете?»

Завтра ночью часть линчан непременно придет к водоемам, чтобы окунуться в прорубь. Мэрия на Крещение, традиционно, организует официальные места для купания. Каждый год в Липецке окунаются несколько тысяч человек.



GOROD48 на улице встретил немало тех, кто планирует на Крещение окунуться в купель. Липчане уверяют, что получают острые ощущения от соприкосновения с ледяной водой и улучшают свое здоровье. При этом люди с опытом предупредили желающих — прежде чем окунаться в ледяную воду, надо подготовится. Тем, кто никогда этого не делал, начинать в крещенскую ночь не стоит.



Кстати, многие из тех, кто не рискует окунаться в ледяную воду, с уважением относятся к крещенским купальщикам.