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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

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#отключения
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На пяти улицах Липецка отключат холодную воду

17 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с временными отключениями холодной воды столкнутся жители пяти улиц, сообщили в компании. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 111, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 по улице Московской, №№ 7, 10 по проезду Кувшинова. Цистерна с водой подъедет по адресу: улица Московская, 141. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а по улице Волгоградской, №№ 16, 18 по улице Ильича, №№ 20а, 21, 23, 27 по улице Коммунистической. Подвоз воды организуют к дому № 8 по улице Волгоградской. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

17 января ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго», сообщили в пресс-службе компании. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в частном секторе улиц Индустриальной, Смоленской, Сенной, Буденного, Садовой, Зоологической, Сырской, Полярной, Небесной, Речной, Салтыкова-Щедрина, Скороходова, Молодежной, Огородной, Цемзаводской, переулка Рядового, в СНТ «Сокол-3», «Металлург-2», «Речное». 

С 14:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 2а, 4, 6 по улице адмирала Макарова, №№ 1, 3, 5 по проспекту Мира, № 5 по улице Дзержинского, с № 1 по № 60 по улице Зои Космодемьянской. 

579
#отключения
3

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