сегодня, 17:43
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
17 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в двух районах города – с временными отключениями холодной воды столкнутся жители пяти улиц, сообщили в компании.
С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 8а, 10, 11, 12, 14, 14а по улице Волгоградской, №№ 16, 18 по улице Ильича, №№ 20а, 21, 23, 27 по улице Коммунистической. Подвоз воды организуют к дому № 8 по улице Волгоградской.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
17 января ремонтные работы на электрических сетях будет проводить «Липецкэнерго», сообщили в пресс-службе компании.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в частном секторе улиц Индустриальной, Смоленской, Сенной, Буденного, Садовой, Зоологической, Сырской, Полярной, Небесной, Речной, Салтыкова-Щедрина, Скороходова, Молодежной, Огородной, Цемзаводской, переулка Рядового, в СНТ «Сокол-3», «Металлург-2», «Речное».
С 14:00 до 17:00 обесточат дома №№ 2, 2а, 4, 6 по улице адмирала Макарова, №№ 1, 3, 5 по проспекту Мира, № 5 по улице Дзержинского, с № 1 по № 60 по улице Зои Космодемьянской.