Гострудинспекция выявила в Липецкой области задолженность по зарплате в 11 млн рублей

Строительная компания рассчиталась с долгами перед 306 рабочими

Как сообщили в Государственной трудовой инспекции Липецкой области, во время мониторинга ситуаций с выплатами зарплат на предприятиях региона, в декабре прошлого года была выявлена задолженность по зарплате в компании «Промстрой Эксперт». Фирма задолжала 306 рабочим более 11 млн рублей.



Ситуацию с выплатой взяла на контроль Гострудинспекция. На данный момент компания рассчиталась с рабочими.



В октябре прошлого года эта фирма уже попадала в поле зрения Гострудинспекции с задолженностью по зарплате перед рабочими в размере 6 миллионов 686 тысяч рублей.



