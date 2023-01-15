Происшествия

12 минут назад

Гострудинспекция выявила в Липецкой области задолженность по зарплате в 11 млн рублей

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#задолженность по зарплате
Гострудинспекция выявила в Липецкой области задолженность по зарплате в 11 млн рублей

Строительная компания рассчиталась с долгами перед 306 рабочими

Как сообщили в Государственной трудовой инспекции Липецкой области, во время мониторинга ситуаций с выплатами зарплат на предприятиях региона, в декабре прошлого года была выявлена задолженность по зарплате в компании «Промстрой Эксперт». Фирма задолжала 306 рабочим более 11 млн рублей.

Ситуацию с выплатой взяла на контроль Гострудинспекция. На данный момент компания рассчиталась с рабочими.

В октябре прошлого года эта фирма уже попадала в поле зрения Гострудинспекции с задолженностью по зарплате перед рабочими в размере 6 миллионов 686 тысяч рублей.

62
#задолженность по зарплате

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