Росгвардия в минувшем году задержала в Липецкой области 16 человек, находящихся в розыске

Ведомство подвело итоги работы за год.

Сотрудники вневедомственной охраны Липецкой области в 2022 году задержали 500 правонарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Из них 70 человек были задержаны по подозрению в совершении преступления, 16 человек, находящихся в розыске и более 400 человек за административные правонарушения.

Кроме того, сотрудники ведомства за год совершили более 8 тысяч выездов по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты.

За высокие результаты в служебной деятельности начальник управления полковник полиции Игорь Баранов наградил сотрудников ведомства медалями, почетными грамотами и кубками.



Фото пресс-службы ведомства

