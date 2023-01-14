Общество

23 минуты назад

Росгвардия в минувшем году задержала в Липецкой области 16 человек, находящихся в розыске

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#Росгвардия
Росгвардия в минувшем году задержала в Липецкой области 16 человек, находящихся в розыске

Ведомство подвело итоги работы за год.

Сотрудники вневедомственной охраны Липецкой области в 2022 году задержали 500 правонарушителей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Из них 70 человек были задержаны по подозрению в совершении преступления, 16 человек, находящихся в розыске и более 400 человек за административные правонарушения.

Кроме того, сотрудники ведомства за год совершили более 8 тысяч выездов по сигналу «Тревога» на охраняемые объекты.

За высокие результаты в служебной деятельности начальник управления полковник полиции Игорь Баранов наградил сотрудников ведомства медалями, почетными грамотами и кубками.

Фото пресс-службы ведомства

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#Росгвардия

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