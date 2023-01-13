Общество

сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: трэш в хостеле, суд над закладчиками и скандал в Ледовом дворце

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#вечЁрка #ножевые ранения #закладки #хоккей
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Липецкая вечЁрка: трэш в хостеле, суд над закладчиками и скандал в Ледовом дворце

Сегодня, 13 января, стало известно о постояльце хостела, которого доставили в больницу со вспоротым животом, пойманных с крупной партией закладчиков героина ждет суд, и родители елецких хоккеистов требуют создать нормальные условия для тренировок детей.

Сегодня не просто пятница, а 13-е число, вот и новости соответствующие. В больнице №4 «Липецк-Мед» лечат  пациента со вспоротым животом и поврежденными гениталиями. 10 января его доставили из хостела, где он жил с конца прошлого года. Мужчину прооперировали, он находится  в тяжелом состоянии. Предположительно, раны гражданин нанес себе сам.

А накануне в поселке Дачный жена нашла мужа, который покончил собой. Как выяснилось позже, мужчина страдал неизлечимым заболеванием.

Двух закладчиков с крупной партией героина и метадона задержали полицейские. По предварительным данным, граждане страны ближнего зарубежья 23 и 27 лет приехали в Липецкую область для сбыта наркотиков и постоянно меняли место жительства. У них нашли 352 свёртка, в которых находились более 277 граммов героина и свыше 86 граммов метадона. Такой улов тянет на двадцать лет лишения свободы, дело уже передано в суд.

Полицейским понадобилось всего два часа, чтобы найти подозревамого в ограблении елецкого ювелирного магазина. 44-летнvq мужчина попросил продавщицу показать золотые цепочку и иконку, якобы для сына, схватил украшения и убежал. Позже выяснилось, что задержанный ранее судим за незаконный оборот наркотиков, а теперь ему грозит до четырех лет лишения свободы за грабеж.

В елецком Ледовом дворце имени Анатолия Тарасова разгорелся скандал. Родители юных хоккеистов, говорят что их детям негде заниматься ОФП, а также не хватает тренеров. Мэр Ельца пришел к выводу, что требования родителей справедливые, пообещал найти решение.

И немного хороших новостей. Сегодня ночью ожидается снег, которого уже все заждались. А завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, до -5 градусов. Чудесная погода для прогулок. 
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#вечЁрка #ножевые ранения #закладки #хоккей
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