Покупатель попросил в ювелирном цепочку с иконкой для сына и схватил украшение и сбежал

Полицейским понадобились два часа, чтобы отыскать вероятного грабителя: задержан 44-летний ельчанин.

12 января около часа дня в Ельце из ювелирного магазина покупатель похитил золотые цепочку и иконку общей стоимостью в 26 452 рубля. Как позже рассказала полицейским продавец магазина, мужчина попросил показать ему золотые цепочку и иконку, якобы для сына, схватил украшения с прилавка и убежал.

«Сотрудники патрульно-постовой службы с помощью ориентировки задержали подозреваемого в течение двух часов. Задержанный, 44-летний житель Ельца, ранее судим за незаконный оборот наркотиков», - рассказали в пресс-служба областного управления МВД.У мужчины найдены похищенные цепочка и иконка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.