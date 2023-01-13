Происшествия

45 минут назад

Покупатель попросил в ювелирном цепочку с иконкой для сына и схватил украшение и сбежал

1 622
#грабеж

Полицейским понадобились два часа, чтобы отыскать вероятного грабителя: задержан 44-летний ельчанин.

Загрузка плеера
12 января около часа дня в Ельце из ювелирного магазина покупатель похитил золотые цепочку и иконку общей стоимостью в 26 452 рубля. Как позже рассказала полицейским продавец магазина, мужчина попросил показать ему золотые цепочку и иконку, якобы для сына, схватил украшения с прилавка и убежал.

«Сотрудники патрульно-постовой службы с помощью ориентировки задержали подозреваемого в течение двух часов. Задержанный, 44-летний житель Ельца, ранее судим за незаконный оборот наркотиков», - рассказали в пресс-служба областного управления МВД.

У мужчины найдены похищенные цепочка и иконка. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы.
1 622
#грабеж

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Правда

22 минуты назад
Какой позор.Теперь про сына будет только вспоминать.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке покончил с собой 63-летний мужчина
#самоубийство
В Липецке покончил с собой 63-летний мужчина

5 минут назад

Происшествия
За два дня в Липецке случились три аварии с участием пассажирского транспорта
#ДТП
За два дня в Липецке случились три аварии с участием пассажирского транспорта

20 минут назад

Происшествия
В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик
#МЧС #пожар
В Липецком районе горел жилой дом и уничтожен металлический вагончик

сегодня, 09:56

Происшествия
Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом
#ножевое ранение
10
Постоялец липецкого хостела доставлен в больницу с распоротым животом

сегодня, 09:54

Происшествия
Двое закладчиков попались в Липецке с крупными партиями героина и метадона
#наркотики
4
Двое закладчиков попались в Липецке с крупными партиями героина и метадона

сегодня, 08:33

Происшествия
За взятку полицейскому в 100 000 рублей иностранца приговорили к 1,5 года колонии — он оспаривает э...
#взятка #полиция
4
За взятку полицейскому в 100 000 рублей иностранца приговорили к 1,5 года колонии — он оспаривает э...

вчера, 15:25

Происшествия