Родители елецких хоккеистов требуют от мэра создания условий для занятий их детей

Глава города считает претензии ко второй спортшколе во многом справедливыми.

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Накануне Нового родители юных елецких хоккеистов написали гневное письмо мэру города Евгению Боровских с требованием создать нормальные условия для их детей, занимающихся во второй городской спортшколе. Копию обращения с 21 подписью родительский комитет предоставил и GOROD48.Основных претензий четыре. Первая: отсутствие в Ледовом дворце помещения для занятий общефизической и специальной физической подготовки. То есть лед есть, а залов для разминки и тренажерного зала, места отрабатывания бросков по воротам в построенном в 2014 году Дворце как не было, так и нет. Вторая: нет специального тренера для обучения голкиперов. Третья: спортшкола не обеспечивает детей восьми возрастов никакой формой. Четвертая: «транспорт для поездок на соревнования не выделяется от слова совсем».Хоккей – очень дорогой вид спорта. Экипировать даже первоклассника стоит изрядных денег. Стартовый набор – коньки, клюшка, щитки, перчатки, шлем – начинается от 50 тысяч рублей, а если речь идет о подростках, то расходы только на обязательный минимум могут доходить до 150-200 тысяч. А Екатерине Куличкиной, у которой в МБУ «Спортивная школа №2» ходят трое сыновей, нужно купить сразу три баула с экипировкой! Но отцы и матери юных елецких спортсменов на эти расходы не жалуются, лямку тянут. Родительский комитет бурлит негодованием из-за того, что все восемь лет с момента строительства Ледового дворца имени Анатолия Тарасова его руководство и руководство спортшколы кроме льда и предоставления трех тренеров (двое из которых приезжают из Липецка) не создали для детей больше никаких условий.Все эти восемь лет тренировочный процесс строится по принципу: «Баня – а через дорогу раздевалка». Все становится понятным, если заменить баню на Ледовый дворец, а раздевалку – на зал общефизической и специальной физической подготовкой. До прошлого года родители хоккеистов оплачивали тренажерный зал, который находился вблизи ледовой арены, а после того, как он закрылся, директор спортшколы Дмитрий Савчишкин предложил детям тренироваться на другом конце города, в зале 97-й школы.– Вы только представьте, как ребенок едет в Елец из села Казаки, потом ему нужно со своим баулом втиснуться в автобус и ехать в эту самую 97-ю школу на разминку, а потом ехать или во Дворец, или возвращаться домой в село! Такая логистика затруднительна даже для тех, кто живет в Ельце. Что это, как абсолютное непонимание руководителями спортшколы и городским управлением по физической культуре и спорту организации тренировочного процесса? – возмущается Евгений Григорьев, отец 10-летнего Акима.– Я с детьми была на всех ледовых аренах в радиусе 400 километров от Ельца. И не знаю ни одной, где бы не было залов для ОФП и СФП, хотя некоторые ледовые дворцы типовые, точно такие, как наш, – сказала Екатерина Куличкина и предоставила нам свою видеозапись одной из тренировок хоккеистов-школьников в ДС «Кристалл» города Губкин.Директор ледового Дворца Александр Петров, почему-то накрыв ладонью часть информации одной из страниц технической документации сооружения, позволяет сфотографировать оставшуюся часть листа, где сказано, что на первом этаже комплекса запроектирован тренажерный зал, в котором одновременно могут заниматься 12 человек.– Этот зал у нас работал до середины прошлого года. В него ходили по абонементам все, кто хотел. Мы его закрыли тогда, когда зал стал для нас нерентабельным: поток посетителей иссяк из-за того, что в Ельце появилось много специализированных фитнес-залов и тренажерных залов. Чтобы помещение не пустовало, городское управление физкультуры и спорта сдало его в аренду секции дзюдо, – сообщил Александр Петров.По словам Александра Петрова, спортшкола заявила под ОФП находящийся на втором этаже комплекса зал хореографии. Но там – лишь зеркальная стена с деревянным поручнем, что удовлетворяет запросы разве что фигуристок. О каком ОФП, не говоря уже о занятиях с мячами, клюшками и шайбами, в таком зале может идти речь?– В этом зале еще стоят два станка для занятий с собственным весом спортсменов: для подтягиваний, отжиманий и нагрузки на пресс. Мы их просто вынесли на время из хореографического зала. Да и вообще, какие ко мне претензии, если расписание тренировок формирую не я, а администрация спортивной школы, – сказал директор.Все это время хоккеисты вынуждены разминаться в узком проходе между бортом ледовой арены и трибунами. Что чрезвычайно травмоопасно.И при отсутствии необходимых условий еще и добиваться побед. Так, «Кристалл», самая старшая команда елецких хоккеистов, подростков 2008 года рождения, в сезоне 2020-21 стала бронзовым призером турнира «Золотая шайба», в сезоне 2021-22 заняла первое место в первенстве ЦФО в группе «Б», в нынешнем сезоне пока держится на втором месте в этом же первенстве, но уже рангом выше, в группе «А».– Все наши успехи сложились, как говорится, не благодаря, а вопреки, – говорит Александр Иванов, чей сын играет в «Кристалле». – Но боюсь, что морально-волевых качеств, на которых мы выехали в группе «Б», выиграть группу «А», где играют команды спортивных интернатов, нам не хватит.У «старшаков» те же претензии, что и у хоккеистов помладше. Подросткам нужно, как сказал Александр Иванов, качать железо. Это значит платить дополнительные ко всем иных расходам деньги на аренду тренажерного зала. А этих расходов немало. Спортшкола оплачивает только питание спортсмена на выезде – 500 рублей в сутки. Все остальные расходы берут на себя родители. Но могут позволить это не все – едва ли треть семей, ведь аренда автобуса для поездок на соревнования стоит 60-70 тысяч рублей в сутки, на проживание в другом городе команда из 16 игроков тратит еще 40 тысяч рублей. Поэтому родители спортсменов из команды «Кристалл» постоянно находятся в поиске спонсоров, которые оплачивают даже взносы для участия в официальных соревнованиях и дежурство «скорой помощи» у своей арены, если турнир проходит в Ельце!– Спасибо нашему тренеру Виталию Черемухину, который сплотил мальчишек, заставил их поверить в себя. Только отсюда наш успех. Но что делает директор нашей спортшколы? Мы не видим от него никакой помощи в том, чтобы правильно организовать учебно-тренировочный процесс. В прошлом году спортшкола после наших обращений в управление физкультуры и спорта мэрии получила 343 тысячи рублей, которых хватило на три наши выезда из семи. Это были первые деньги от спортшколы, которые на нашу команду потратили за восемь лет. Мы не видим никакой инициативы и от директора Ледового дворца. Почему он отдал освободившийся тренажерный зал борцам, а не хоккеистам? Говорят, комплекс получает от его аренды секцией дзюдо 13 тысяч рублей в месяц, но мы могли бы запросто удвоить эту сумму. Но нам этого зала никто не предложил, – огорчается Александр Иванов.Третейским судьей в этом конфликте стал начальник управления физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Ельца Владимир Хабибулин.GOROD48 побывал у него вместе с родителями хоккеистов. Мужественно выдержав эмоциональных родителей, Владимир Хабибулин (занимающий свою должность вот уже почти три года) сказал, что вопросы подняты правильные, и что мэрия надеется найти компромиссное решение по всем ним:– В своем обращении на имя главы Ельца вы обозначили перечень проблем, о которых мне ранее ничего не было известно. Сейчас мы думаем над тем, как в нашем Ледовом дворце дать возможность хоккеистам переходить из зала для тренировки на лед и обратно. Например, мне говорили, что тренажерный зал в ледовом комплексе востребован не был, поэтому я принял решение передать его в аренду дзюдоистам. Пока же предлагаем вам заниматься ОФП в зале хореографии. В ближайшей перспективе, думаю, мы разберем одну из трибун, уложим там синтетический лед, на котором хоккеисты отрабатывали броски по воротам в зале, который ранее арендовали. Есть решение и по тренажерному залу – вам выделят бесплатное время на стадионе «Труд».Владимир Хабибулин объяснил сдачу тренажерного зала в ледовом Дворце тем, что куда-то было нужно из подвала 5-й общеобразовательной школы перевести секцию дзюдо. Так как Дворец спорта в Ельце пока только строят, борцам был нужен зал. И он нашелся под крышей ледовой арены.– Но вы так и дали ответа на самый простой вопрос: почему ставший невостребованным тренажерный зал в комплексе, предназначенном для фигуристов и хоккеистов, в первую очередь не предложили нам? – спросил, покидая кабинет чиновника, Василий Иванов, у которого в секцию хоккея помимо 11-летнего сына ходит еще и шестилетняя дочь.– Я в курсе тех проблем, о которых вы мне говорите. Сейчас мы ведем проверку всех доводов родителей. Их требования считаю справедливыми. Я дал поручение удовлетворить все те пожелания, которые выполнимы. Мы будем опираться, в том числе и на профессиональное мнение тренеров. Но явные недоработки руководства второй спортшколы очевидны. Директор организации должен треть времени отдавать работе с детьми и их родителями, но, судя по жалобе, этого избегал. Я лично буду разговаривать с Дмитрием Савчишкиным на этот счет. По итогам проверки не исключаю и кадровых решений, – прокомментировал GOROD48 письмо родителей юных хоккеистов мэр Ельца Евгений Боровских.