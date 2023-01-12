В России

9 минут назад

Призывной возраст могут повысить до 30 лет с весны этого года

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#призывной возраст #армия

Весенний призыв, который должен начаться 1 апреля, может пройти по новой системе призывного возраста.

Переход на новую систему призывного возраста в России может начаться уже в весенний призыв, - рассказал "Парламентской газете" председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования, а после — привести эти данные в соответствие с военным заданием", - сообщил он.

Сначала призывать будут "по смешанному типу" — то есть людей в возрасте от 18 до 30 лет. Полный же переход к новой системе, при которой минимальный призывной возраст будет составлять 21 год, а предельный — 30 лет, займет от одного года до трех лет.

Поэтапно увеличить возраст призыва в армию — с 18 до 21 года, а верхний порог повысить до 30 лет, 21 декабря предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он обосновал это необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить "военный потенциал" у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии, - передает РБК.

19
#призывной возраст #армия

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