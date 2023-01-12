Полицейские отыскали похитителя детского снегоката

Игрушку украли из подъезда в конце декабря.

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В Липецке по подозрению в краже детского снегоката из подъезда жилого дома на улице 40 лет Октября (Сокол) задержан 25-летний мужчина.



Как выяснили полицейские, снегокат стоимостью в три тысячи рублей подозреваемый продал за тысячу. Вырученные деньги он потратил на спиртное.



- Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

