Происшествия

25 минут назад

Полицейские отыскали похитителя детского снегоката

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#кража

Игрушку украли из подъезда в конце декабря.

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В Липецке по подозрению в краже детского снегоката из подъезда жилого дома на улице 40 лет Октября (Сокол) задержан 25-летний мужчина.

Как выяснили полицейские, снегокат стоимостью в три тысячи рублей подозреваемый продал за тысячу. Вырученные деньги он потратил на спиртное.

- Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражи. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
205
#кража

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