Сегодня в Липецке: потепление, достаём коньки и лыжи, а если нечего делать – женись

Рассказываем всё, что нужно знать про наступающий четверг.

Потепление

Погода продолжает удивлять липчан. На улице немного потеплеет, сегодня ожидается от 7 до 9 градусов мороза. Ветер умеренный юго-восточный — 8-13 м/сек. По-прежнему синоптики не обещают больших осадков, хватит того снега, что уже лежит на улицах.







Отключения воды

С комфортом сегодня будут вынуждены расстаться жители нескольких улиц. Например, в 19-м микрорайоне с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду жителям домов №№111, 117, 119, 119а, 121, 131, 133, 135, 137, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 на улице Московской; №№ 7, 10 на улице Кувшинова.

В это же время «пересохнут» краны по адресам: Вермишева, 8; Депутатская, 83; Киевская, 1; в переулке Вишнёвом, 5 и 1;а проспекте Победы в домах №№ 55, 57, 61.







Отключения произойдут и в частном секторе на улицах Володарского, Воровского, Даргомыжского Депутатской, Чкалова, в переулках Верхнем, Верещагина, Вишнёвом, Крымском, Фруктовом.

Пробки

Начинаются день, начинаются пробки. Первые заторы, как обычно, на проспекте Победы, улицах Московской, Циолковского, Гагарина, Терешковой. Чтобы доехать по возможности без проблем, советуем заглядывать в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения.

ЗАГС опять зовет липчан

Если после новогодних каникул вам скучно и нечем заняться, то можно, например, вступить в брак. Тем более, что оформлением всех документов по окончании праздников занимаются не в казённых офисах «Мои документы», а в ЗАГС, где по-прежнему можно провести красивую торжественную церемонию.

В областном управлении ЗАГС и архивов сообщили, что липчан по-прежнему ждут по трём адресам: ул. Ленина, 28, ул. Липовская, д.44, пр. Мира, д.30. Прием граждан осуществляется во вторника по пятницу с 14.00 до 17.00, по субботам с 12:29 до 15:00.







Покататься на коньках

Погода позволила наконец-то приступить к заливке хоккейных коробок во дворах домов.







Работники учреждения «Спортивный город» сейчас трудятся с лопатами и шлангами, чтобы уже к концу недели липчане бесплатно могли покататься на своих коньках по адресам:

ул. 50 лет НЛМК, 3,

ул. 60 лет СССР, 6,

ул. Циолковского, 37/2,

пер. Виноградный, 1,

ул. Космонавтов, 6.

ул. Кривенкова, 17,

ул. Терешковой, 10/3.

Покормите птиц

А ещё в Липецке началась городская акция «Покормите птиц зимой». Она продлится до 10 марта. Правда, непонятно, что мешало и мешает оказать помощь пернатым вне рамок акции и бросят ли птицы питаться с 11 марта. Но несколько дельных советов для кормушек липчанам напомнили:

- Сделать кормушку можно из чего угодно;

- Мало изготовить кормушку, важно ещё не забывать подкладывать туда корм;

- Класть корм лучше в одно и тоже время, тогда пернатые привыкнут к распорядку «столовой» и будут слетаться к вашей кормушке;

- Птицы не любят жареного, острого и ксилого. Например, кожуру банана они плохо переваривают, она даже может застрять у них в зобу. Лучше кормить семечками, орехами, варёной крупой. Можно давать не солёное сало, его очень любят синички.







Кинопремьеры

Из культурных событий отметим возможность сходить в кино, тем более, что четверг – традиционный день премьер. Мы выбрали три наиболее любопытные, на наш взгляд.

«Умка в кино». Россия, 2022. Мультфильм. Режиссёр Татьяна Киселёва.

Новый мультик про северного медвежонка. Друг Умки, мальчик Тайкэ, вырос и стал настоящим шаманом. Сидя в своей яранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о том времени, когда сам был маленьким, дружил с белым медвежонком, озорной полярной волчицей Ильмой, дружелюбной нерпой Корой и розовой чайкой Пычиком. Все вместе друзья переживут череду приключений, преодолеют козни злодейки росомахи Махи и узнают много нового об окружающем мире.

Роли озвучивают: Алексей Костричкин, Екатерина Усачёва, Лариса Брохман.

«Одни на каникулах». Нидерланды, Швейцария, 2022. Семейная комедия. Режиссёр Мишель Тен Хорн.

Очередная вариация на тему «Одного дома» - комедия о том, как встретили Новый год дети, родители которых таинственно исчезли на праздники.

Зимние каникулы 11-летней Авы настолько скучные, что кажется, ситуацию уже не исправить: ни одного приключения в отеле. Всему виной – родители, которые не спускают с девочки глаз. Но однажды утром происходит чудо: все взрослые в отеле загадочным образом исчезают. Наконец-то начинается настоящее веселье, и Ава с друзьями могут делать все, что душе угодно. Правда, вскоре выясняется, что ребят подстерегает немало неприятностей и опасностей…

В ролях: Элиз Шаап, Синем Кавус, Мишель Кербош.

«Операция «Фортуна»: искусство побеждать». США, 2023. Боевик. Режиссёр Гай Риччи.

Комедийный боевик Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Элитный разведчик Орсон по кличке «Фортуна» получил новое задание: остановить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему эту миссию не потянуть. Он вынужден объединиться с лучшими оперативниками мира, а также известным киноактером, который предоставит лихой группе убедительное прикрытие. На кону – судьба человечества, но на этот раз супершпионам придется играть по правилам Голливуда. Свет, камера, экшн!

В ролях: Джейсон Стэйтэм, Оби Плаха, Хью Грант.

Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но финишу уже просматривается. Правда, новостей не становится меньше и за всем надо следить. Поэтому чаще заходите на GOROD48 – с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. До встречи!