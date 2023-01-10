Слушатели «Радио Дача-Липецк» получили в подарок к Рождеству целый «Новогодний кинозал»

Яркие праздничные выходные самые преданные слушатели «Радио Дача-Липецк» провели вместе в кинотеатре «Вики Синема Малибу».





В рождественский сочельник, 6 января, в кинотеатре «Вики Синема Малибу» прошёл специальный закрытый праздничный кинопоказ семейного фильма «Елки-Иголки» для участников игры «Новогодний кинозал» на «Радио Дача-Липецк».



По будням, с 5 по 30 декабря, в программах по заявкам «Удачный час» с 12 до 13 и с 19 до 20 часов радиослушателей приглашали занять места в «Новогоднем кинозале».



Правила игры были просты: слушателям после специального сигнала в прямом эфире нужно было позвонить в студию по номеру 222-0-82, следить за ходами других игроков и правильно выбрать свободные места в кинотеатре. При верном выборе счастливчик получал пригласительные билеты на два места.



Морозным днём, 6 января, победители игры встретились в кинотеатре «Вики Синема Малибу» и вместе посмотрели добрый семейный фильм «Ёлки-Иголки» (6+) с Павлом Прилучным, Гариком Сукачёвым, Оскаром Кучерой и Алиной Алексеевой. Слоган этой романтической комедии: «Доставка новогодних желаний». Для липчан эту самую «доставку» организовали «Радио Дача-Липецк» и «Вики Синема Малибу» (ООО «Киномир-Прокат»).



Уже на входе в «Новогодний кинозал» царила добрая и праздничная атмосфера: кто-то из зрителей, даже держа в руках заветные пригласительные, до последнего момента не верил в собственную удачу, а кто-то охотно делился с другими счастливчиками секретами успеха и регулярных побед в конкурсах на радио.



Юлия и Павел Озимовы дозвонились в программу по заявкам «Удачный час» в 20-х числах декабря.



— Я постоянно слушаю «Радио Дача-Липецк», просто не расстаюсь волной 91.1 FM и стараюсь всегда дозвониться в эфир, когда проходят какие-то игры и конкурсы, - призналась Юлия Озимова. — На этот раз дозвонилась с третьей попытки: два дня не получалось! Но зато сразу угадала свободные места! А ещё раньше я как-то выигрывала торт от «Радио Дача-Липецк».



Татьяна Каширских из Усмани получила билет в кино в подарок от сестры Ольги — именно она дозвонилась в эфир и поучаствовала в конкурсе «Новогодний кинозал».



— Так что спасибо «Радио Дача-Липецк» и кинотеатру «Вики Синема Малибу» за такой подарок от всей нашей семьи, — говорит Татьяна Каширских.



Людмила Щербинина следила за «Новогодним кинозалам» с момента заполнения первых мест, а потом решила: а почему бы и не попробовать самой?



— Слушаю «Радио Дача-Липецк» каждый день, и теперь думаю: а почему я раньше ни во что не играла, чего стеснялась? Дозвонилась со второго раза — сначала было занято. И теперь Новый год у меня начался хорошо, с удачи от «Радио Дача»! Это вообще моё любимое радио: мне песни там нравятся, программы по заявкам — даже как-то сами звонили и привет передавали.



— Первый раз в жизни мы что-то выиграли, повезло! — Говорит другая счастливая зрительница Ольга Цыплухина. — Дозвонилась моя сестра, спасибо ей за это огромное!



— А у нас бабушка Фаина Александровна Леонова билеты выиграла! — Признаются ещё одни зрители «Новогоднего кинозала» Елена и Людмила. — Она у нас фанатка «Радио Дача-Липецк»: года два назад уже выигрывала поход в кафе и уже третий раз выигрывает подарки.



Операционный Директор сети кинотеатров «Вики Синема» в Липецке Кирилл Федоров тоже остался доволен проведённым мероприятием.



— Дорогие друзья! Хочу поблагодарить команду «Радио Дача-Липецк» и всех гостей нашего кинотеатра за совместно проведенное мероприятие и новогодние праздники. Мы уже более 10 лет дарим своим гостям эмоции от просмотра прекрасных отечественных и голливудских фильмов на большом экране и надеемся продолжать эту традицию еще долгие годы! С новым годом! — Отметил Кирилл Фёдоров.



Кстати, бесплатный поход в кино в эти праздничные выходные стал по-настоящему бесценным и нужным подарком: во всех кинотеатрах во время зимних каникул были аншлаги, и места нужно было покупать заранее. Даже парковка ТЦ «Малибу» едва справлялась с наплывом желающих приобщиться в выходные к «важнейшему из искусств»: ведь в кинотеатре «Вики Синема Малибу» гостей встречают с максимальным комфортом: там шесть кинозалов, передовое проекционное оборудование, удобные кресла с высокой спинкой, превосходная акустика и еще масса бонусов для любителей кино.



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