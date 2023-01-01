Происшествия

34 минуты назад

Восемь человек пострадали в новогоднюю ночь при столкновении ​​​​​​​«BMW» и ​​​​​​​«Кia»

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#авария #ДТП
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Восемь человек пострадали в новогоднюю ночь при столкновении ​​​​​​​«BMW» и ​​​​​​​«Кia»

Автомобили столкнулись в Грязях.

Сегодня ночью в Грязях на улице 30 лет Победы столкнулись автомобили «BMW» и ​​​​​​​«Кia». В аварии пострадали восемь человек.

По данным областного управления МВД, авария произошла в 02:20. Предварительно установлено, что 45-летний водитель «BMW» выехал на встречную полосу. 

«С места аварии госпитализированы 39-летний водитель «Кia», четыре его пассажира, среди которых две женщины 40 и 27 лет, водитель «BMW» и его 47-летний пассажир. Еще один пассажир «BMW» после осмотра врачами отпущен домой», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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#авария #ДТП
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