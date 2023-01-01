Происшествия
34 минуты назад
Восемь человек пострадали в новогоднюю ночь при столкновении «BMW» и «Кia»
Автомобили столкнулись в Грязях.
Сегодня ночью в Грязях на улице 30 лет Победы столкнулись автомобили «BMW» и «Кia». В аварии пострадали восемь человек.
По данным областного управления МВД, авария произошла в 02:20. Предварительно установлено, что 45-летний водитель «BMW» выехал на встречную полосу.
«С места аварии госпитализированы 39-летний водитель «Кia», четыре его пассажира, среди которых две женщины 40 и 27 лет, водитель «BMW» и его 47-летний пассажир. Еще один пассажир «BMW» после осмотра врачами отпущен домой», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
По данным областного управления МВД, авария произошла в 02:20. Предварительно установлено, что 45-летний водитель «BMW» выехал на встречную полосу.
«С места аварии госпитализированы 39-летний водитель «Кia», четыре его пассажира, среди которых две женщины 40 и 27 лет, водитель «BMW» и его 47-летний пассажир. Еще один пассажир «BMW» после осмотра врачами отпущен домой», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.