ФТС сообщает об автомобильной пробке на выезде из РФ в Грузию

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), на выезд из РФ за сутки проходят более 600 грузовых машин, а за декабрь через пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров.





"Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу всех пунктов пропуска. "Верхний Ларс", конечно, один из проблемных", — сказал Давыдов.



"На сегодняшний день "Верхний Ларс" на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь", — добавил он.



По данным таможни, товарные потоки через этот пункт пропуска существенно выросли в 2022 году. "Идет торговля, через "Верхний Ларс" везут все виды товаров. Только за истекшие дни декабря через этот пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров. Это на 65% больше, чем за декабрь прошлого года", — заявил Давыдов.



При этом, по его словам, если на въезд нет существенного превышения грузового транспорта, то на выезд отмечается серьезный рост: за сутки на выезд проходит 600 и более грузовиков.



Кроме того, он напомнил, что на этом погранпереходе еще не завершен этап реконструкции, хотя введены дополнительные полосы на въезд и на выезд для легкового транспорта. "Нужно еще учитывать, что за пунктом пропуска находится тоннель. Если в этом тоннеле что-то происходит, мы уже помочь ничем не можем", — добавил первый замглавы ведомства.



"Но у таможни в "Верхнем Ларсе" усилены смены, инспекционно-досмотровые комплексы работают. Вместе с пограничниками мы делаем все, чтобы максимально быстро и с соблюдением всех мер безопасности машины переходили границу. Если, как мы прогнозируем, поток грузовых машин в праздничные дни снизится, то и легковые будут побыстрее проходить границу", — заявил Давыдов.

Большая очередь автомобильного транспорта образовалась на выезд из России в Грузию на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", она связана с увеличившимся потоком грузовиков перед праздниками, - сообщил РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов."Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу всех пунктов пропуска. "Верхний Ларс", конечно, один из проблемных", — сказал Давыдов."На сегодняшний день "Верхний Ларс" на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь", — добавил он.По данным таможни, товарные потоки через этот пункт пропуска существенно выросли в 2022 году. "Идет торговля, через "Верхний Ларс" везут все виды товаров. Только за истекшие дни декабря через этот пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров. Это на 65% больше, чем за декабрь прошлого года", — заявил Давыдов.При этом, по его словам, если на въезд нет существенного превышения грузового транспорта, то на выезд отмечается серьезный рост: за сутки на выезд проходит 600 и более грузовиков.Кроме того, он напомнил, что на этом погранпереходе еще не завершен этап реконструкции, хотя введены дополнительные полосы на въезд и на выезд для легкового транспорта. "Нужно еще учитывать, что за пунктом пропуска находится тоннель. Если в этом тоннеле что-то происходит, мы уже помочь ничем не можем", — добавил первый замглавы ведомства."Но у таможни в "Верхнем Ларсе" усилены смены, инспекционно-досмотровые комплексы работают. Вместе с пограничниками мы делаем все, чтобы максимально быстро и с соблюдением всех мер безопасности машины переходили границу. Если, как мы прогнозируем, поток грузовых машин в праздничные дни снизится, то и легковые будут побыстрее проходить границу", — заявил Давыдов.