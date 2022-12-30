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ФТС сообщает об автомобильной пробке на выезде из РФ в Грузию

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#пробка #Грузия

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), на выезд из РФ за сутки проходят более 600 грузовых машин, а за декабрь через пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров.

Большая очередь автомобильного транспорта образовалась на выезд из России в Грузию на контрольно-пропускном пункте "Верхний Ларс", она связана с увеличившимся потоком грузовиков перед праздниками, - сообщил РИА Новости первый замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.

"Мы в ежедневном режиме отслеживаем работу всех пунктов пропуска. "Верхний Ларс", конечно, один из проблемных", — сказал Давыдов.

"На сегодняшний день "Верхний Ларс" на въезд работает практически онлайн, а на выезд с российской стороны наблюдается наплыв грузовиков и, к сожалению, большая очередь", — добавил он.

По данным таможни, товарные потоки через этот пункт пропуска существенно выросли в 2022 году. "Идет торговля, через "Верхний Ларс" везут все виды товаров. Только за истекшие дни декабря через этот пункт пропуска убыло 257 тысяч тонн товаров. Это на 65% больше, чем за декабрь прошлого года", — заявил Давыдов.

При этом, по его словам, если на въезд нет существенного превышения грузового транспорта, то на выезд отмечается серьезный рост: за сутки на выезд проходит 600 и более грузовиков.

Кроме того, он напомнил, что на этом погранпереходе еще не завершен этап реконструкции, хотя введены дополнительные полосы на въезд и на выезд для легкового транспорта. "Нужно еще учитывать, что за пунктом пропуска находится тоннель. Если в этом тоннеле что-то происходит, мы уже помочь ничем не можем", — добавил первый замглавы ведомства.

"Но у таможни в "Верхнем Ларсе" усилены смены, инспекционно-досмотровые комплексы работают. Вместе с пограничниками мы делаем все, чтобы максимально быстро и с соблюдением всех мер безопасности машины переходили границу. Если, как мы прогнозируем, поток грузовых машин в праздничные дни снизится, то и легковые будут побыстрее проходить границу", — заявил Давыдов.
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#пробка #Грузия

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