В России

сегодня, 17:42

Названы три самые востребованные профессии по итогам 2022 года

112
#рынок труда

Самой востребованной на российском рынке труда в 2022 году стала профессия менеджера по продажам. 

В течение года работодатели опубликовали 497 тыс. подобных вакансий, сообщили «Известиям» в пресс-службе рекрутинговой компании HeadHunter. Чуть реже — 467 тыс. раз искали продавцов-консультантов.

«Профессия менеджера по продажам вновь вышла в лидеры по востребованности, вернув себе первую позицию, которая она занимала в 2019 и 2020 годах. Продавец в торговой точке поднялся на одну позицию и в этом году занимает второе место», — рассказали в HeadHunter.

На третье место с прошлогоднего первого опустилась профессия водителя — 285 тыс. вакансий по итогам года. В топ-10 востребованных профессий попали также бухгалтеры, программисты и разработчики, врачи, инженеры, повара, упаковщики и комплектовщики, слесари и сантехники.

«Профессия бухгалтера оказалась самой стабильной, единственной из десятки, сохранившей то же место, что и в прошлом году. Программисты, инженеры, врачи, слесари в 2022 году вернулись в десятку самых востребованных, из которой выпадали по итогам 2021 года», — пояснили в HeadHunter.

Первая тройка профессий по количеству резюме частично совпала с популярными вакансиями: в их число также вошли менеджеры по продажам и продавцы в торговых точках. Первые за этот год разместили на сервисе 1,26 млн резюме, вторые — 0,86 млн.

112
#рынок труда

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#смартфоны
Продажи смартфонов в РФ снизились на 20%

сегодня, 17:43

В России
#здравоохранение
Суд назначил жительнице Кемерова за потерянную из-за врачей ногу 1,5 миллиона рублей компенсации

сегодня, 17:35

В России
На медосмотры детей в новых регионах РФ выделено более 435 млн рублей
#медосмотр #дети
На медосмотры детей в новых регионах РФ выделено более 435 млн рублей

сегодня, 15:46

В России
Минцифры отключит старые версии приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» для Android
#Госуслуги #Минцифры
Минцифры отключит старые версии приложений «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» для Android

сегодня, 15:00

В России
Расходы бюджета в 2022 году выросли до более 30 трлн рублей
#бюджет #расходы #экономика
Расходы бюджета в 2022 году выросли до более 30 трлн рублей

сегодня, 14:22

В России
«Ведомости» сообщают о возможном введении потолка цен на сахар из-за подорожания
#сахар #цены
«Ведомости» сообщают о возможном введении потолка цен на сахар из-за подорожания

сегодня, 13:18

В России