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В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей

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Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей в населенных пунктах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Уточняется, что режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Государственной ветеринарной службе предписано обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных. Органам местного самоуправления вместе с правоохранительными органами поставлена задача обеспечить безопасность людей.

Ранее в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Спустя две недели в регионе начали доследственную проверку после нападения собаки на трехлетнего ребенка, которому наложили 48 швов.

С начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором на территории Забайкальского края зарегистрировано более 2,3 тыс. случаев собачьих покусов, из них 212 с опасной локализацией и 11 с множественными глубокими ранами.
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