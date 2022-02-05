«Лада Гранта» протаранила «ВАЗ-2113» и уехала

ДТП в Липецке попало на запись камеры видеонаблюдения.

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Накануне на пересечении улицы Стаханова и проспекта 60 лет СССР произошло ДТП. Происшествие на перекрёстке попало на запись камеры видеонаблюдения.



Автомобиль «Лада Гранта» врезался в «ВАЗ-2113», после чего водитель «Лады» продолжил движение и уехал с места происшествия. Скрывшийся водитель уже найден.



- Сотрудниками полиции установлен и задержан участник данного происшествия, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. - Проводится проверка.