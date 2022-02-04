Водители нарушили правила 848 раз

За сутки на дорогах региона аварий, в которых пострадали люди, не зарегистрировано.





3 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 848 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 499 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.



На дорогах региона произошли 24 аварии, пострадавших в них не было.



