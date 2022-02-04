Происшествия

сегодня, 08:56

Водители нарушили правила 848 раз

1 653
#авария #ДТП
1
Водители нарушили правила 848 раз

За сутки на дорогах региона аварий, в которых пострадали люди, не зарегистрировано.

3 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 848 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 61.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 499 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона произошли 24 аварии, пострадавших в них не было.

1 653
#авария #ДТП
1

Комментарии (1)

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Водитель

30 минут назад
Если не мы, то кто? Бюджет будет пополнять. Если мы не будем нарушать, то налог на велосипеды и домашних животных введут.
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