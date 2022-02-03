Липчанин съездил в лес на 53 627 рублей

Мужчина спилил 12 сухостойных дубов.

В судебном участке №1 Липецкого района вынесли приговор безработному местному жителю, которого уличили в краже. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, которое он совершил во время службы в армии: вместе с товарищами он украл обмундирование со склада части.



И на этот раз липчанин решил поживиться тем, за чем, по его мнению, не очень строго следят. Днем 13 марта 2021 года он приехал в лесок возле села Грязное Липецкого района в угодья ОКУ «Донское лесничество». Там возле пруда Лячиха злоумышленник спилил бензопилой 12 сухостойных дубов. Его добычей оказались 14,28 кубометров дуба. Чтобы вывезти напиленное, мужчине пришлось сделать на своем автомобиле три рейса. Наворованное он сложил во дворе дома своей семьи. Позже эти дубовые бревна стали уликами уголовного дела. Ущерб от кражи составил 43 627 рублей.



Суд признал мужчину виновным в краже. Его наказали штрафом в 10 000 рублей. Часть сворованного вернули лесничеству. За организацией осталось право на возмещение всей суммы ущерба в отдельном гражданском процессе.