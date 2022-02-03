Происшествия

20 минут назад

Липчанин съездил в лес на 53 627 рублей

4 279
#кража #дуб
Липчанин съездил в лес на 53 627 рублей

Мужчина спилил 12 сухостойных дубов.

В судебном участке №1 Липецкого района вынесли приговор безработному местному жителю, которого уличили в краже. Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление, которое он совершил во время службы в армии: вместе с товарищами он украл обмундирование со склада части.

И на этот раз липчанин решил поживиться тем, за чем, по его мнению, не очень строго следят. Днем 13 марта 2021 года он приехал в лесок возле села Грязное Липецкого района в угодья ОКУ «Донское лесничество». Там возле пруда Лячиха злоумышленник спилил бензопилой 12 сухостойных дубов. Его добычей оказались 14,28 кубометров дуба. Чтобы вывезти напиленное, мужчине пришлось сделать на своем автомобиле три рейса. Наворованное он сложил во дворе дома своей семьи. Позже эти дубовые бревна стали уликами уголовного дела. Ущерб от кражи составил 43 627 рублей.

Суд признал мужчину виновным в краже. Его наказали штрафом в 10 000 рублей. Часть сворованного вернули лесничеству. За организацией осталось право на возмещение всей суммы ущерба в отдельном гражданском процессе.
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#кража #дуб

Комментарии (5)

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Блин,

3 минуты назад
лучше проверяйте лесников - что они пилят!
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Гостья

13 минут назад
Зайдите в любой лес или лесополосу в Липецкой области, и вы увидите, во что превратились леса. Ноги можно переломать. Выпиливают хорошие, а сухостой стоит или валяется и гниёт. Так пусть лучше сгниет, чем селянин заберёт на нужды. Дурдом просто.
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Егерь Кузьмич

13 минут назад
Всех поймаю, кто будить мои деревья воровать
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Внушаемый

13 минут назад
Дубы то сухостойные! Ждать пока на голову упадут что ли?
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