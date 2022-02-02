сегодня, 12:50
Липецкие сурки проспали свой день
Сурки из Липецкого зоопарка проспали 2 февраля - в США и Канаде на эту дату приходится традиционный праздник - День сурка.
- В этом году у нас настоящая зима. Сурки спят крепким сном и, видимо, не планируют выходить, пока не потеплеет. Жировые запасы, накопленные за лето, позволяют им проспать всё время холодов. В этом году они спят спокойно, в отличие от прошлого года. Тогда они периодически просыпались из-за оттепелей, если сено, - рассказывают в зоопарке.
Считается, что в День сурка по поведению животных можно предсказать, какой будет весна. Если сурок вылезает из норы и не боится своей тени, значит, весна будет ранней. А если он ведет себя наоборот, - впереди ещё шесть недель зимы.
- Мы в зоопарке привыкли придерживаться примет, связанных с Днём сурка. Но в большей степени это американский праздник. У нас живут степные сурки, в России зимы холоднее, и грызуны адаптировались к ним. Поэтому предсказатели погоды из наших сурков не лучшие. В США эти животные обитают преимущественно в лесах, там климат мягче и морозы заканчиваются раньше. Там прогнозы сурков, наверняка, более точные, - добавили в липецком зоопарке.
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