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Липецкие сурки проспали свой день

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#День сурка #липецкий зоопарк
Липецкие сурки проспали свой день

Сурки из Липецкого зоопарка проспали 2 февраля - в США и Канаде на эту дату приходится традиционный праздник - День сурка.

Липецкие сурки Мальчик и Девочка залегли в спячку в ноябре и пока ни разу не вышли из своего домика. В липецком зоопарке сообщили, что обычно сурки спят от трёх до шести месяцев.
 
- В этом году у нас настоящая зима. Сурки спят крепким сном и, видимо, не планируют выходить, пока не потеплеет. Жировые запасы, накопленные за лето, позволяют им проспать всё время холодов. В этом году они спят спокойно, в отличие от прошлого года. Тогда они периодически просыпались из-за оттепелей, если сено, - рассказывают в зоопарке.
 
Считается, что в День сурка по поведению животных можно предсказать, какой будет весна. Если сурок вылезает из норы и не боится своей тени, значит, весна будет ранней. А если он ведет себя наоборот, - впереди ещё шесть недель зимы.
 
- Мы в зоопарке привыкли придерживаться примет, связанных с Днём сурка. Но в большей степени это американский праздник. У нас живут степные сурки, в России зимы холоднее, и грызуны адаптировались к ним. Поэтому предсказатели погоды из наших сурков не лучшие. В США эти животные обитают преимущественно в лесах, там климат мягче и морозы заканчиваются раньше. Там прогнозы сурков, наверняка, более точные, - добавили в липецком зоопарке.
 

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#День сурка #липецкий зоопарк

Комментарии (3)

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Гостья1

6 минут назад
А наши пенсионеры второй год на самоизоляции,спят как ..цены высокие и вылезать из норок нет резона .По поверию когда сурки -пенсионеры вылезут из холодных норок-это к весне.На сады надо за кормом. Наши сурки четко знают когда запасы кончаются,тогда и весна!!!. С ДНЕМ СУРКА!
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Молодой

36 минут назад
Я бы тоже с удовольствием проспал бы, эти 30лет. И ещё , пока этот строй не изживёт сам себя.
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Город мастеров

47 минут назад
Липецкие чиновники проспали уборку снега ,а спать им помогает жирок которым они подпитываются ежемесячно.
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