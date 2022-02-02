Липецкие сурки проспали свой день

Сурки из Липецкого зоопарка проспали 2 февраля - в США и Канаде на эту дату приходится традиционный праздник - День сурка.

Липецкие сурки Мальчик и Девочка залегли в спячку в ноябре и пока ни разу не вышли из своего домика. В липецком зоопарке сообщили, что обычно сурки спят от трёх до шести месяцев.



- В этом году у нас настоящая зима. Сурки спят крепким сном и, видимо, не планируют выходить, пока не потеплеет. Жировые запасы, накопленные за лето, позволяют им проспать всё время холодов. В этом году они спят спокойно, в отличие от прошлого года. Тогда они периодически просыпались из-за оттепелей, если сено, - рассказывают в зоопарке.



Считается, что в День сурка по поведению животных можно предсказать, какой будет весна. Если сурок вылезает из норы и не боится своей тени, значит, весна будет ранней. А если он ведет себя наоборот, - впереди ещё шесть недель зимы.



- Мы в зоопарке привыкли придерживаться примет, связанных с Днём сурка. Но в большей степени это американский праздник. У нас живут степные сурки, в России зимы холоднее, и грызуны адаптировались к ним. Поэтому предсказатели погоды из наших сурков не лучшие. В США эти животные обитают преимущественно в лесах, там климат мягче и морозы заканчиваются раньше. Там прогнозы сурков, наверняка, более точные, - добавили в липецком зоопарке.





