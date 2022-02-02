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19 минут назад

В ЕГЭ по русскому языку появилось новое задание, строже стала оценка пунктуации

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#ЕГЭ #школа
В ЕГЭ по русскому языку появилось новое задание, строже стала оценка пунктуации

В этом году сдавать ЕГЭ по русскому языку в Липецкой области будут около пяти тысяч выпускников.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, педагоги начали практическую подготовку к выпускным экзаменам - на базе института развития образования прошла форсайт-сессия, посвященная итоговой аттестации.

В 2022 году в ЕГЭ по русскому языку появилось новое задание - провести стилистический анализ текста. В части с сочинением все осталось по-прежнему. Чуть строже стала оценка пунктуации.

В этом году сдавать ЕГЭ по русскому языку в Липецкой области будут около пяти тысяч выпускников. Экзамен обязателен для получения аттестата, для поступления в вуз школьникам необходимо набрать минимум 40 баллов.

В конце января педагоги уже проработали вопросы по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе.
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#ЕГЭ #школа

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