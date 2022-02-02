В ЕГЭ по русскому языку появилось новое задание, строже стала оценка пунктуации

В этом году сдавать ЕГЭ по русскому языку в Липецкой области будут около пяти тысяч выпускников.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, педагоги начали практическую подготовку к выпускным экзаменам - на базе института развития образования прошла форсайт-сессия, посвященная итоговой аттестации.



В 2022 году в ЕГЭ по русскому языку появилось новое задание - провести стилистический анализ текста. В части с сочинением все осталось по-прежнему. Чуть строже стала оценка пунктуации.



В этом году сдавать ЕГЭ по русскому языку в Липецкой области будут около пяти тысяч выпускников. Экзамен обязателен для получения аттестата, для поступления в вуз школьникам необходимо набрать минимум 40 баллов.



В конце января педагоги уже проработали вопросы по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе.