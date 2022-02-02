Происшествия

сегодня, 09:39

Липчанин занял деньги на интим-услуги у жены

20 2606
#мошенничество
2
Липчанин занял деньги на интим-услуги у жены

Но сутенёры казались мошенниками.

Ещё один липчанин попался на мошенничестве с интим-услугами: мужчина заплатил за интим-услуги 74 700 рублей из своих средств, а потом ещё занял деньги у жены. Но сутенёры оказались мошенниками.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина лишился денег при заказе интим-услуг в Интернете. С ним связался оператор сайта, который раскрутил мужчину на деньги уже по классической схеме: 20 тысяч рублей мужчина заплатил за девушку, остальные деньги — за страховку жизни и страховку от болезней, и эти средства по возвращении проститутки якобы должны были вернуться заказчику.

Когда клиент перечислил мошенникам 74 500 рублей, и свои средства закончились, липчанин одолжил деньги у жены. Но его обманули: проститутка так и не приехала — ведь с ним всё время беседовали мошенники. Мужчина обратился с заявлением в полицию, и теперь очень переживает, что жена узнает, зачем он взял у неё деньги.

Последнее время мужчины в Липецкой области регулярно становятся жертвами мошенников в Интернете, работающих под видом сайтов по продаже интим-услуг.

Так, 19-летний липчанин лишился 430 тысяч рублей, 25-летний житель Данковского района — 182 900 рублей — деньги, в том числе занятые у матери, он перевёл мошенникам онлайн.

32-летний липчанин потерял 30 тысяч рублей, 22-летний липчанин — 10 тысяч, 39-летний липчанин — 32 тысяч, 25-летний липчанин — 62 тысяч, 33-летний житель Ельца — 70 тысяч.

В полиции обращают внимание: деятельность по оказанию интим-услуг — вне правового поля, поэтому рассчитывать на какие-то «права потребителей», гарантии, надежность и безопасность в ней не стоит. Мошенникам же липчане и вовсе платят за мнимые интим-услуги.
20 2606
#мошенничество
2

Комментарии (20)

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Либерал

6 минут назад
Коммунист, а у нас одни хипстеры..
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Не понимаю

7 минут назад
Неужели сексуальный голод заглушил вообще все логические цепочки в голове?Теперь ни жены,ни проституток из-за второй головы.
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Антон

13 минут назад
замкадный, да, согласен. И цены упадут и насилия меньше будет.
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Антон

15 минут назад
Не понимаю, какие проблемы заплатить 1200 руб. на руки? Зашёл, выбрал, заплатил и занимайся делом и правда, дурачок какой то.
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И что же

20 минут назад
Тортилла, каждый человек по своему с ума сходит.
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А

27 минут назад
Чтобы не ходить к проституткам жена должна быть ; отличной матерью, любящей женой и хорошей любовницей.
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Тортилла

28 минут назад
До какой же степени низости дошли некоторые особи мужской породы-занимают деньги для плотских удовольствий у матерей, жён... И можно было бы позлорадствовать, что их так ловко обвели, да в минусе семейный бюджет от действий таких вот недалёких искателей приключений на некоторые свои органы...
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РАБОТЯГА

31 минуту назад
Пора легализовать древнейшую профессию, как способ пополнения бюджетов разных уровней.
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Житель

34 минуты назад
Чем роднее тем плотнее!
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Логика

34 минуты назад
Надеюсь жена узнает. И оторвёт что нибудь, чтобы в следующий раз неповадно было. И вообще разведется.
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