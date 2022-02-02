Липчанин занял деньги на интим-услуги у жены

Но сутенёры казались мошенниками.

Ещё один липчанин попался на мошенничестве с интим-услугами: мужчина заплатил за интим-услуги 74 700 рублей из своих средств, а потом ещё занял деньги у жены. Но сутенёры оказались мошенниками.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина лишился денег при заказе интим-услуг в Интернете. С ним связался оператор сайта, который раскрутил мужчину на деньги уже по классической схеме: 20 тысяч рублей мужчина заплатил за девушку, остальные деньги — за страховку жизни и страховку от болезней, и эти средства по возвращении проститутки якобы должны были вернуться заказчику.



Когда клиент перечислил мошенникам 74 500 рублей, и свои средства закончились, липчанин одолжил деньги у жены. Но его обманули: проститутка так и не приехала — ведь с ним всё время беседовали мошенники. Мужчина обратился с заявлением в полицию, и теперь очень переживает, что жена узнает, зачем он взял у неё деньги.



Последнее время мужчины в Липецкой области регулярно становятся жертвами мошенников в Интернете, работающих под видом сайтов по продаже интим-услуг.



Так, 19-летний липчанин лишился 430 тысяч рублей, 25-летний житель Данковского района — 182 900 рублей — деньги, в том числе занятые у матери, он перевёл мошенникам онлайн.



32-летний липчанин потерял 30 тысяч рублей, 22-летний липчанин — 10 тысяч, 39-летний липчанин — 32 тысяч, 25-летний липчанин — 62 тысяч, 33-летний житель Ельца — 70 тысяч.



В полиции обращают внимание: деятельность по оказанию интим-услуг — вне правового поля, поэтому рассчитывать на какие-то «права потребителей», гарантии, надежность и безопасность в ней не стоит. Мошенникам же липчане и вовсе платят за мнимые интим-услуги.

