В первенстве России наши легкоатлеты выполняли и перевыполняли нормативы кандидатов в мастера спорта

Мы не быстрее, мы — выше: на пьедестал попали только прыгуны.

Зимнее первенство России по лёгкой атлетике в Пензе среди юношей и девушек до 18 лет принесло нашим спортсменам две медали, причём обе завоевали прыгуны в длину.

Необычная ситуация сложилась у парней, где на пьедестале почёта собрались аж пятеро (!) атлетов, в том числе и наш «бронзовый» призёр Сергей Смородников.

Лидеры здесь определились только в так называемой перепрыжке (начинается на спорной отметке, если равенство не разрешилось, то планку опускают на 2 см). В итоге чемпионом стал Вячеслав Перебиносов (Омская область), а «серебро» завоевал москвич Захар Бугаенко, оба покорили 204 см.

А 3-е место разделили сразу три спортсмена: кроме нашего Смородникова это Кирилл Коньков (Красноярский край) и еще один представитель столицы Александр Герасимов. Все трое и по результату, и по количеству попыток «улетели» ровно на 2 метра — этот результат соответствует выполнению норматива кандидата в мастера спорта.

У девушек победила Екатерина Чёрная из Калининграда — 175 см. Такой же результат показали и разделили 2-е место липчанка Полина Березнева и Анастасия Долдо из Брянска. Обе уступили чемпионке лишь по количеству затраченных попыток.





Девичьи результаты на 5 см даже превышают норматив КМС.

Представители других легкоатлетических дисциплин из Липецкой области на пьедестал не попали. Обоих нашихз призёров подготовила тренер СШОР №5 Ирина Трухина.



Фото ВФЛА

