сегодня, 13:12
Водителя, который высадил ребенка из автобуса, лишат премии
Об этом сегодня стало известно на планерке у мэра Липецка Евгении Уваркиной.
Водитель, который высадил из автобуса ребенка, получил выговор от перевозчика и его лишили премии. Кроме того, дептранс направил документы в управление государственного дорожного надзора для составления протокола об административном правонарушении. Об этом рассказал председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.
Напомним, в минувшие выходные мама мальчика пожаловалась на то, что на остановке «Опытная станция» водитель высадил из автобуса № 11 ее сына. У ребенка не сработала льготная карта.
Сегодня же на планерке Евгений Чекрыжов доложил, что ООО «Автоколонна 1414» и ООО «Трансферсервис» направлены предостережения о нарушении условий договора. Эти фирмы обслуживают маршруты № 321, 332, 346, 324, 343. И они выпускают на линию менее 80% техники.
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