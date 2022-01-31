Общество

сегодня, 13:12

Водителя, который высадил ребенка из автобуса, лишат премии

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#ребенок #автобус
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Водителя, который высадил ребенка из автобуса, лишат премии

Об этом сегодня стало известно на планерке у мэра Липецка Евгении Уваркиной.

Водитель, который высадил из автобуса ребенка, получил выговор от перевозчика и его лишили премии. Кроме того, дептранс направил документы в управление государственного дорожного надзора для составления протокола об административном правонарушении. Об этом рассказал председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.


Напомним, в минувшие выходные мама мальчика пожаловалась на то, что на остановке «Опытная станция» водитель высадил из автобуса № 11 ее сына. У ребенка не сработала льготная карта.

Сегодня же на планерке Евгений Чекрыжов доложил, что ООО «Автоколонна 1414» и ООО «Трансферсервис» направлены предостережения о нарушении условий договора. Эти фирмы обслуживают маршруты № 321, 332, 346, 324, 343. И они выпускают на линию менее 80% техники.


15 1129
#ребенок #автобус
3

Комментарии (16)

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Пассажир

5 минут назад
Мне не нравятся эти терминалы оплаты. Потому что не выдаются билеты при оплате. И не понятно, а вдруг с вас сожрали больше, чем положено? И потому что не видно, сколько денег осталось на карте. Люди ездят на угад, не зная когда закончатся деньги на этих картах. Очень неудобные транспортные карты, и терминалы не выдающие чеки.
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Коммунист

22 минуты назад
А при тв. Сталине этот вопиющий случай решился бы быстро и крайне эффективно.
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Гость

24 минуты назад
Рубль, просто надо чтобы детская карта срабатывала в долг и деньги списывались позже при пополнении, а то многие просто пользуются халявой.
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ага, прям озолотолись

24 минуты назад
ооо, десять таких "детишек-зайчишек" провези бесплатно, минус 200 руб. в день, минус 4000 руб. в месяц; вот такие сердобольные как вы, только здесь могут пиСать, а в жизни никогда не заплатят за такого ребенка. И вопрос - что мешает родителю положить в карман чаду 30 руб.? вот просто, чтобы знать, что ребенок не пешком пойдет? так и знай, в этом случае деньги на карте закончились, ребенок об это знал, поэтому и вышел сам, но виноват все-таки водитель
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Да уж

28 минут назад
Знакомый за смену меньше 1тыс.на маршрутке в карман ложит,в хороший день бывает и по 2 тыс сымает.Т.к.говорит никто не контролирует,главное план отдать.
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ооо

33 минуты назад
Они себе на премию сами зарабатывают, наличкой. Билеты за наличку никогда не выдают, если не спросить. А потом у них, якобы, прассажиропоток падает, и надо бы цену за проезд поднять. Ноют, что зарплата маленькая, а сами не уходят, значит есть выгода работать? Это жадность уже, не жалко не детей ни стариков, всех высаживают за какие-то 20 рублей, тьфу
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Блин горелый

37 минут назад
Ветеран, Вас интуиция не подводит.
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Рубль

37 минут назад
А может Путину за всех детишек-зайчишек просто платить, пусть его друзья олигархи скинутся
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Ветеран

50 минут назад
Администрация заглатывает любую отписку от перевозчиков и никаких санкций, только плату за проезд увеличивают. Такое впечатление, что они сами и являются владельцами маршрутов.
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Гарри

50 минут назад
С такими темпами скоро работать станет некому. Водить общественный транспорт нужен опыт и терпение.
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