Водителя, который высадил ребенка из автобуса, лишат премии

Об этом сегодня стало известно на планерке у мэра Липецка Евгении Уваркиной.

Водитель, который высадил из автобуса ребенка, получил выговор от перевозчика и его лишили премии. Кроме того, дептранс направил документы в управление государственного дорожного надзора для составления протокола об административном правонарушении. Об этом рассказал председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов.