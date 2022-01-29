Общество

сегодня, 19:32

В Липецке разгорается очередной скандал из-за «высаженного из автобуса» ребенка

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#ребенок #автобус
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Ситуация привлекла внимание общественности.

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Очередная скандальная ситуация разворачивается в Липецке из-за «высаженного из автобуса» ребенка.

В редакцию GOROD48 обратилась мама парня, который не смог воспользоваться проездом. По словам Аллу Туриновой, инцидент произошел днем 29 января в районе Опытной станции.
 
- В 16:20 водитель автобуса Волгобус АН 089 маршрута №11 на остановке «Опытная станция» выгнал моего ребенка из автобуса из-за того, что не сработала льготная карта (мы многодетная семья), а карта не сработала потому, что ребенок ехал на этом автобусе в ту сторону. Водитель должен был сменить рейс на новом терминале, но при ребенке он этого не сделал и выгнал из автобуса! На видео понятно, что нужны были деньги, которых у ребенка не было! Сколько будет продолжаться этот беспредел, - задаётся вопросом женщина.

Кто-то встретил водителя автобуса и попросил объяснить ситуацию под запись на телефон. Мужчина рассказал, что ребенок не оплатил проезд, так как не прошла карта. 

- Я сказал ему, что у него проблема с карточкой, и он вышел. Я его не высаживал. Жалуйтесь, ради Бога, - ответил он на претензию оператора и на информацию о намерении пожаловаться.

Это обращение поступило также к экс-депутату облсовета и общественнику Андрею Трофименкову. Ситуация вызвала у него серьезный вопрос в плане законности действий водителя.

- 7 марта 2021 года в федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» были внесены изменения, которые запретили высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, которые не оплатили проезд. С 1 мая 2021 года были введены штрафы для водителей и должностных лиц, которые высадили несовершеннолетних пассажиров в нарушение требований законодательства. Обращаюсь в администрацию города и в прокуратуру Липецкой области с требованием привлечь к ответственности водителя автобуса, - пишет на своей странице в социальных сетях Андрей Трофименков.

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Как ответили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на департамент транспорта, по данному факту в муниципальном предприятии проводится проверка. По ее результатам будет определены меры дисциплинарного взыскания.
14 1733
#ребенок #автобус
3

Комментарии (14)

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1

1 минуту назад
Демографию нужно поддерживать конкретными мерами: бесплатный проезд для всех детей. В Австрии весь проезд для всех бесплатный.
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Зимой

4 минуты назад
Ребёнка высадил из автобуса! Только физическое наказание может застраховать от подобных повторений!
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Алкан с лтз

6 минут назад
Это киборгводилы у них нету души! Сейчас все общество настраивают на киборг!
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Алкан с лтз

7 минут назад
Я согласен с тем чтоб уволить! Чтоб не повадно было другим! Ужас в людях вообще нечего человечного не осталось!как он так смог выгнать ребенка! Какую натуру нужно для этого иметь!
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Алексей

12 минут назад
Я льготник тоже самое,карта туда обратно если ехать на одном и том же автобусе не срабатывает обратно!волители и на горячей линии прекрасно знают об этлм!
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Ужас

25 минут назад
Уволить!
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Ком Ментарий

33 минуты назад
Гнать этого недоводилу с пассажирских маршрутов ссаными тряпками! Нельзя таких неадекватных и психически нездоровых допускать к работе с людьми. P.S. Вопрос к водителю автобуса Волгобус АН 089 маршрута №11: Сильно у тебя подгорало? Высадил ребёнка зимой – полегчало?
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Владимир

40 минут назад
Были времена в Липецке был бесплатный проезд, а при нынешней власти ты всегда должен.
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гость

42 минуты назад
бесплатный проезд для детей до 16 лет решит проблему раз и навсегда
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Надо быть людьми

49 минут назад
Желательно никого не высаживать ни ребенка, ни инвалида, ни пожилого человека. Такие случаи бывают редко. Никто не победнеет. Разные могут быть обстоятельства. Купила дамскую сумку в Легком шаге, на нее чуть не хватило, продавцы поверили что позднее принесу, на трамвай уже не было денег, в 4 трамвая не посадили, а очень болела нога чтобы идти пешком, в 5ый трамвай посадила кондуктор, которую позже встретила на рабочем месте, отдала долг.Прошло месяца два, она удивилась.
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