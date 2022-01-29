В Липецке разгорается очередной скандал из-за «высаженного из автобуса» ребенка

Ситуация привлекла внимание общественности.

Очередная скандальная ситуация разворачивается в Липецке из-за «высаженного из автобуса» ребенка.В редакцию GOROD48 обратилась мама парня, который не смог воспользоваться проездом. По словам Аллу Туриновой, инцидент произошел днем 29 января в районе Опытной станции.- В 16:20 водитель автобуса Волгобус АН 089 маршрута №11 на остановке «Опытная станция» выгнал моего ребенка из автобуса из-за того, что не сработала льготная карта (мы многодетная семья), а карта не сработала потому, что ребенок ехал на этом автобусе в ту сторону. Водитель должен был сменить рейс на новом терминале, но при ребенке он этого не сделал и выгнал из автобуса! На видео понятно, что нужны были деньги, которых у ребенка не было! Сколько будет продолжаться этот беспредел, - задаётся вопросом женщина.Кто-то встретил водителя автобуса и попросил объяснить ситуацию под запись на телефон. Мужчина рассказал, что ребенок не оплатил проезд, так как не прошла карта.- Я сказал ему, что у него проблема с карточкой, и он вышел. Я его не высаживал. Жалуйтесь, ради Бога, - ответил он на претензию оператора и на информацию о намерении пожаловаться.Это обращение поступило также к экс-депутату облсовета и общественнику Андрею Трофименкову. Ситуация вызвала у него серьезный вопрос в плане законности действий водителя.- 7 марта 2021 года в федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» были внесены изменения, которые запретили высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет, которые не оплатили проезд. С 1 мая 2021 года были введены штрафы для водителей и должностных лиц, которые высадили несовершеннолетних пассажиров в нарушение требований законодательства. Обращаюсь в администрацию города и в прокуратуру Липецкой области с требованием привлечь к ответственности водителя автобуса, - пишет на своей странице в социальных сетях Андрей Трофименков.Как ответили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка со ссылкой на департамент транспорта, по данному факту в муниципальном предприятии проводится проверка. По ее результатам будет определены меры дисциплинарного взыскания.