В России
27 минут назад
В Москве и Санкт-Петербурге выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
Всего в России за последние сутки выявили 88 816 новых случаев заражения COVID-19.
Москва и Санкт-Петербург побили рекорды по числу новых случаев заболевших коронавирусом за последние сутки, - следует из данных оперативного штаба.
В Москве за последние 24 часа выявили еще 26 586 заразившихся коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Прошлый рекорд был установлен накануне — 26 января в столице выявили 19 956 новых случаев заражения. Таким образом, за день число новых случаев выросло на треть.
В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 11 808 случаев COVID-19. Прошлый максимум был зарегистрирован также накануне. 26 января суточный прирост заразившихся в Петербурге составил 10 581.
По данным оперативного штаба, за сутки в Москве от коронавируса умерли 72 человека, в Петербурге — 64. Общее количество заразившихся в каждом из городов за всю пандемию достигло 2,2 млн и 962,2 тыс. соответственно, а умерших — 38,6 тыс. и 29,6 тыс. человек.
В Якутии также выявили максимальный суточный прирост COVID-19 за всё время пандемии.
Количество зараженных коронавирусной инфекции в Якутии за последние сутки составило 1937, - следует из данных оперштаба региона.
"На 27.01.2022 г. выявлено 1937 новых случаев коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Это максимальный суточный показатель по приросту инфицированных в регионе за всё время пандемии.
Всего в России за последние сутки выявили 88 816 новых случаев заражения COVID-19. Это также рекорд с начала пандемии. Умерли за сутки 665 человек.
За все время коронавирусом в стране заразились 11,3 млн человек, из них 328,7 тыс. умерли. Росстат, в свою очередь, с начала пандемии по ноябрь 2021 года насчитал более 625 тысяч смертельных случаев. Ведомство включает в статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти, - передает РБК.
В Москве за последние 24 часа выявили еще 26 586 заразившихся коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Прошлый рекорд был установлен накануне — 26 января в столице выявили 19 956 новых случаев заражения. Таким образом, за день число новых случаев выросло на треть.
В Санкт-Петербурге за сутки зафиксировали 11 808 случаев COVID-19. Прошлый максимум был зарегистрирован также накануне. 26 января суточный прирост заразившихся в Петербурге составил 10 581.
По данным оперативного штаба, за сутки в Москве от коронавируса умерли 72 человека, в Петербурге — 64. Общее количество заразившихся в каждом из городов за всю пандемию достигло 2,2 млн и 962,2 тыс. соответственно, а умерших — 38,6 тыс. и 29,6 тыс. человек.
В Якутии также выявили максимальный суточный прирост COVID-19 за всё время пандемии.
Количество зараженных коронавирусной инфекции в Якутии за последние сутки составило 1937, - следует из данных оперштаба региона.
"На 27.01.2022 г. выявлено 1937 новых случаев коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.
Это максимальный суточный показатель по приросту инфицированных в регионе за всё время пандемии.
Всего в России за последние сутки выявили 88 816 новых случаев заражения COVID-19. Это также рекорд с начала пандемии. Умерли за сутки 665 человек.
За все время коронавирусом в стране заразились 11,3 млн человек, из них 328,7 тыс. умерли. Росстат, в свою очередь, с начала пандемии по ноябрь 2021 года насчитал более 625 тысяч смертельных случаев. Ведомство включает в статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти, - передает РБК.