Фонд «Милосердие» организовал санаторное оздоровление для пожилых людей

150 ветеранов-металлургов из Липецка в этом году бесплатно отдохнут и поправят здоровье в загородном санатории-профилактории «Парус». Благотворительный фонд «Милосердие» приобрел для них путевки, которыми они смогут воспользоваться с января по октябрь.

Санаторный отдых для заслуженных ветеранов организуется уже не первый год. Социальный проект фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, помогает поддерживать интерес пожилых людей к активному образу жизни и физическому долголетию.



Во время двухнедельного отдыха ветераны смогут пройти полный курс санаторного лечения и физкультурно-оздоровительные мероприятия. Их также ждет насыщенная культурная программа, которая включает тематические вечера, концертные выступления. Все мероприятия пройдут при соблюдении ограничительных мер Роспотребнадзора.



«В этом году мы адаптировали нашу программу санаторного оздоровления и продлили ее действие на несколько месяцев, чтобы избежать массового скопления пожилых людей. Благодаря социальной поддержке фонда ветераны не чувствуют себя забытыми - они получают материальную помощь для решения свих бытовых проблем и лечения, участвуют в спортивных и культурных мероприятиях. В этом году мы продолжим эту работу, чтобы окружить пожилых людей еще большей заботой и вниманием», — сообщила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.



Поддержка наиболее уязвимых категорий жителей – одно их ключевых направлений работы фонда. В декабре в Липецкой области завершили акцию поддержки одиноких пожилых людей, для которых передали наборы с наиболее востребованными продовольственными товарами. В населенные пункты 10 районов региона отгрузили более 8 тонн продуктов. Продовольственный набор от фонда «Милосердие» включает макароны, гречку, рис, рыбные и овощные консервы, муку, чай, сахар, подсолнечное масло и кондитерские изделия.



