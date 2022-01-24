Общественники проверили доступность услуг в травмпунктах Липецка

Утром 24 января региональное отделение Народного фронта проверило доступность городских травмпунктов.

Поводом для проверки стали обращения от жителей Липецка и комментарии в социальных сетях под информацией о вхождении региона в топ-5 по медицине. В своих комментариях пациенты травмпунктов рассказывали, как ползли по стеночкам, или прыгали кузнечиками по лестницам.«Фронтовики» на прошлой неделе сами проверили сообщения, а в понедельник утром пригласили к диалогу администрации двух больниц. Первой в списке стояла ГУЗ «ЛГБ №3 «Свободный сокол». Там до травмпункта нужно добираться по коридорам, что от приемного отделения, что через центральный вход.В холле общественников и журналистов сразу встретила гардеробщица и медперсонал с термометром, антисептиком и заготовленными бахилами. Чтобы пройти в помещения больницы из холла, была открыта только одна дверь, а напротив нее установлен своеобразный пандус. Перил на нем не оказалось.Практически сразу навстречу комиссии вышел главврач Николай Краснолуцкий. Он сообщил, что перила были, но их меняют на новые хромированные. А людей с травмами перевозят до травмпункта на колясках санитары. На колясках пациентов по пандусу спускают до рентген кабинета и поднимают обратно. Во время этого рассказа медсестры как раз прокатили на коляске пациентку.- Если нашим пациентам нужна помощь, то наш персонал всегда их сопровождает. Зачастую люди сами не хотят обременять врачей. Зимой к нам ежедневно поступает около 60 человек. При этом мы не смотрим на прописку — принимаем как городских, так и сельских жителей, - рассказал Николай Краснолуцкий.На обратном пути, в холле оказалась открыта вторая дверь для прохода — моментальная реакция на замечание. Несколько слов было сказано о туалете, который не приспособлен под маломобильные группы людей.— Здание старое, при его строительстве стандарты были другими, — резонно заметил главврач больницы. — Новые объекты строятся по всем современным требованием. Взять хотя бы отделение лучевой диагностики. Да и закрываться на ремонты нам сейчас некогда. С началом эпидемии нагрузка на больницу возросла — ведь в БСМП травмпункт закрыт.Затем комиссия отправилась в ГУЗ «Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед». В отличие от сокольской больницы здесь общественников встретили не медработники, а упитанный кот. Он смиренно наблюдал за происходящим в сторонке.Стоит сразу оговориться, что травмпункт сейчас располагается в здании поликлиники, а не на привычном месте. В прошлый четверг общественники общались с пациентом, у которого была сломана нога. Рентген он делал на втором этаже. На вопрос, кто ему помогал подниматься и спускаться, мужчина отмахнулся и сказал, что весь путь проделал сам.Сегодня на диалог вышла старшая медсестра травмпункта. Она рассказала, что людей с улицы сопровождает персонал. Если же они сами не могут дойти до кабинета, то водитель, который их привез, заходит в поликлинику и просит помощи.К беседе присоединились заведующий травматологическим отдалением и травмпунктом Дмитрий Соколов и заместитель главврача по поликлинической части Ольга Атрошенко.По словам Дмитрия Соколова, люди с серьезными травмами в травмпункт не попадают — их сразу госпитализируют. А перемещают их на каталке. Если же травма не самая серьезная, то с помощью сопровождающих пациенты могут подняться на рентген. В то же время в поликлинике есть лифт. Но чтобы воспользоваться им, нужно выйти на улицу и зайти через центральный вход. Там уже администратор поликлиники организует кресло-каталку и найдет сотрудника, который поможет довезти пациента до лифта и рентген - кабинета. Такая логистика вызывала недопонимание — без подсказки пациенту сложно понять, куда ему надо идти.В итоге ситуацию пришел «разруливать» заместитель главного врача по медицинской части Павел Малыхин.- Корпус, где находился травмпункт, был отдан для ковидных больных. В течение трех суток мы переместили пункт в здание поликлиники. Понятно, что сейчас он не совсем приспособлен для приема больных. К нам уже приезжала проверка, мы понесли за это наказание. Но другого места мы не смогли найти. Сейчас постепенно старый корпус возобновляет работу в привычном режиме. В ближайшее время в нем закончится ремонт. Мы рассчитываем, что в течение месяца травмпункт возобновит работу в привычном месте. Там есть лифт, который будет доставлять пациентов в рентген-кабинет минуя лестницу. Недавно мы его обновили, поэтому таких вопросов не возникнет, - объяснил Павел Малыхин.Не оставил без ответа он и вопрос об отсутствия администратора в действующем травмпункте — людей не хватает. Кадровый голод в медицине никуда не делся. По наблюдениям начмеда, 60 % выпускников липецких медколледжей в течение первых трех лет после выпуска покидают систему здравоохранения навсегда. Другие стремятся попасть в частные клиники. Некоторые опытные работники учат языки и уезжают работать заграницу.- Я сам вам могу рассказать про наши проблемы. Но вместе с поисками изъянов в нашей работе мы были бы благодарны вашим советам, как привлечь систему новых людей, или сделать нашу работу лучше в действующих реалиях, - предложил Павел Малыхин.А по поводу доступной среды, в частности туалетов в старых зданиях, Павел Малыхин рекомендовал обратиться с вопросами к разработчикам проектов, по которым они ремонтируются. Ведь эти документы проходят государственную экспертизу, прежде чем строители притворяют их в жизнь.- ОНФ не ставит перед собой цель голословно критиковать деятельность медицинских учреждений. Напротив, мы хотим помочь сделать максимально доступной и комфортной получение медицинской помощи. Мы соберем все наши замечания и отправим в управление здравоохранения Липецкой области. Есть большое желание проверить их исправление, но уже после окончания пандемии, - заявил член регионального штаба Народного фронта в Липецкой области Максим Загрядский по итогам мониторинга травмпунктов.