Общество

18 минут назад

Липчане снова жалуются на то, как убирают наледь с крыши

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#ЖКХ #сосульки
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Липчане снова жалуются на то, как убирают наледь с крыши

А зря: директор управляющей компании уверяет, что лично следил за всем происходящим и предупреждал людей об опасности.

Липчанка разместила в соцсетях ролик, на котором запечатлена уборка сосулек с крыши дома №16 на улице Желябова.

- Ни оградительных ленточек, ничего здесь нет, - сетует женщина. - Просто внизу пешеходные дорожки.


Как сообщил директор ГУК «Привокзальная» Юрий Шкляров, претензии липчанки беспочвенны.

- Я сам там присутствовал, видел, как эта блогер или внештатный корреспондент все снимала, - отметил Юрий Шкляров. - Для предупреждения людей внизу с одной стороны стоял специалист участка, с другой — я лично. Работала вышка «Исузу», а человек на крыше был привязан страховкой.

Видео -  vk.com
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#ЖКХ #сосульки
2

Комментарии (2)

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Садовод

7 минут назад
юрик! А что, денег на ленточки нет? Есть же правила ТБ при организации таких работ. Выходит, например, мадам из ломбарда, а мимо обвал
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Вовчик

8 минут назад
Липчане вечно на что то жалуются)))дай дураку в руки камеру он всю лабуду будет снимать
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