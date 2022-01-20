Общество
18 минут назад
Липчане снова жалуются на то, как убирают наледь с крыши
А зря: директор управляющей компании уверяет, что лично следил за всем происходящим и предупреждал людей об опасности.
Липчанка разместила в соцсетях ролик, на котором запечатлена уборка сосулек с крыши дома №16 на улице Желябова.
- Ни оградительных ленточек, ничего здесь нет, - сетует женщина. - Просто внизу пешеходные дорожки.
Как сообщил директор ГУК «Привокзальная» Юрий Шкляров, претензии липчанки беспочвенны.
- Я сам там присутствовал, видел, как эта блогер или внештатный корреспондент все снимала, - отметил Юрий Шкляров. - Для предупреждения людей внизу с одной стороны стоял специалист участка, с другой — я лично. Работала вышка «Исузу», а человек на крыше был привязан страховкой.
Видео - vk.com
- Ни оградительных ленточек, ничего здесь нет, - сетует женщина. - Просто внизу пешеходные дорожки.
Как сообщил директор ГУК «Привокзальная» Юрий Шкляров, претензии липчанки беспочвенны.
- Я сам там присутствовал, видел, как эта блогер или внештатный корреспондент все снимала, - отметил Юрий Шкляров. - Для предупреждения людей внизу с одной стороны стоял специалист участка, с другой — я лично. Работала вышка «Исузу», а человек на крыше был привязан страховкой.
Видео - vk.com
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Вовчик