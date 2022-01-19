Происшествия

46 минут назад

Липецкие пожарные спасли сидевшую на крыше балкона девушку

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#спасение #МЧС

18 января липецкие пожарные выезжали на помощь девушке, которая повисла на балконе жилого дома по улице Ленинградской.

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- В третьем часу дня в пожарно-спасательную часть № 5 поступило сообщение о том, что требуется помощь девушке. К моменту приезда, она невероятными усилиями смогла забраться на крышу балкона третьего этажа», – пояснил командир отделения Танрызаде Ильгар. 

Забежав в квартиру четвертого этажа и оценив все происходящее, он принял решение спуститься к девушке с помощью спасательной веревки. Двое пожарных крепко держали веревку сверху. Девушка теряла силы, не могла долго удерживаться, начала сползать вниз. В этот момент Ильгар подставил ногу, тем самым задержав ее падение, притянул к себе. Успокоив девушку, он объяснил, что необходимо крепко зацепиться за поясной ремень.

- Собрав все силы, девушка выполнила все, что от нее требовалось. Крепко обхватив липчанку, спасатель начал подниматься вверх. Пожарные, подтягивая веревку на балкон четвертого этажа, не спускали глаз со своего командира, - рассказали обстоятельства спасательной операции в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

Как стало известно GOROD48, девушка рассказывала после спасения, что перед инцидентов вышла покурить на балкон, после чего у нее закружилась голова. После этого она оказалась на козырьке балкона. При этом в квартире кто-то в это время находился.

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5 1854
#спасение #МЧС

Комментарии (5)

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Карлсон

10 минут назад
Это моя подруга-Карлсониха. Пошалили мальца,полетали
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Хаха ахаха хахахаха,))))

11 минут назад
Жена пришла? Молодец,успела одеться.
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Учитель

18 минут назад
Бедная.
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Ольга

25 минут назад
" ...невероятными усилиями смогла забраться на крышу балкона третьего этажа" Как, а главное, зачем?!
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а че

32 минуты назад
Явная тик-токерша,и к тому же под кайфом.
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