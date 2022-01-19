Происшествия
46 минут назад
Липецкие пожарные спасли сидевшую на крыше балкона девушку
18 января липецкие пожарные выезжали на помощь девушке, которая повисла на балконе жилого дома по улице Ленинградской.
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- В третьем часу дня в пожарно-спасательную часть № 5 поступило сообщение о том, что требуется помощь девушке. К моменту приезда, она невероятными усилиями смогла забраться на крышу балкона третьего этажа», – пояснил командир отделения Танрызаде Ильгар.
Забежав в квартиру четвертого этажа и оценив все происходящее, он принял решение спуститься к девушке с помощью спасательной веревки. Двое пожарных крепко держали веревку сверху. Девушка теряла силы, не могла долго удерживаться, начала сползать вниз. В этот момент Ильгар подставил ногу, тем самым задержав ее падение, притянул к себе. Успокоив девушку, он объяснил, что необходимо крепко зацепиться за поясной ремень.
- Собрав все силы, девушка выполнила все, что от нее требовалось. Крепко обхватив липчанку, спасатель начал подниматься вверх. Пожарные, подтягивая веревку на балкон четвертого этажа, не спускали глаз со своего командира, - рассказали обстоятельства спасательной операции в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Как стало известно GOROD48, девушка рассказывала после спасения, что перед инцидентов вышла покурить на балкон, после чего у нее закружилась голова. После этого она оказалась на козырьке балкона. При этом в квартире кто-то в это время находился.
Видео vk.com
Забежав в квартиру четвертого этажа и оценив все происходящее, он принял решение спуститься к девушке с помощью спасательной веревки. Двое пожарных крепко держали веревку сверху. Девушка теряла силы, не могла долго удерживаться, начала сползать вниз. В этот момент Ильгар подставил ногу, тем самым задержав ее падение, притянул к себе. Успокоив девушку, он объяснил, что необходимо крепко зацепиться за поясной ремень.
- Собрав все силы, девушка выполнила все, что от нее требовалось. Крепко обхватив липчанку, спасатель начал подниматься вверх. Пожарные, подтягивая веревку на балкон четвертого этажа, не спускали глаз со своего командира, - рассказали обстоятельства спасательной операции в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
Как стало известно GOROD48, девушка рассказывала после спасения, что перед инцидентов вышла покурить на балкон, после чего у нее закружилась голова. После этого она оказалась на козырьке балкона. При этом в квартире кто-то в это время находился.
Видео vk.com
Карлсон
Хаха ахаха хахахаха,))))
Учитель
Ольга
а че