Коронавирус
сегодня, 09:37
В Липецкой области ждут поступления вакцины от коронавируса для подростков
Ожидается, что препарат «Спутник М» поступит в оборот на следующей неделе.
Липецкие медики заказали 5 000 доз вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Об этом GOROD48 рассказал вице-губернатор Александр Ильин.
РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинзбурга сегодня сообщило, что поступление в гражданский оборот вакцины против коронавируса для подростков ожидается на следующей неделе.
РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинзбурга сегодня сообщило, что поступление в гражданский оборот вакцины против коронавируса для подростков ожидается на следующей неделе.
Комментарии (17)
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Дмитрий
вот тогда и поговорим
Дмитрий
05
Дмитрий
Ага ща
???
НеОдин
Алексей Н.
Алексей Н.