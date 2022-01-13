Коронавирус

сегодня, 09:37

В Липецкой области ждут поступления вакцины от коронавируса для подростков

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#коронавирус #вакцинация
В Липецкой области ждут поступления вакцины от коронавируса для подростков

Ожидается, что препарат «Спутник М» поступит в оборот на следующей неделе.

Липецкие медики заказали 5 000 доз вакцины «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Об этом GOROD48 рассказал вице-губернатор Александр Ильин.

РИА Новости со ссылкой на директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинзбурга сегодня сообщило, что поступление в гражданский оборот вакцины против коронавируса для подростков ожидается на следующей неделе.
17 710
#коронавирус #вакцинация

Комментарии (17)

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Дмитрий

15 минут назад
Мочалов дает комментарии по текущим событиям. Он очень взволнован и непримирим к косности и антинаучности. Но, дайте ему миллиард на распил и он все простит, будет мягким, пушистым и среднестатистическим.
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вот тогда и поговорим

21 минуту назад
Дмитрий, большая просьба к Вам,найди время и послушай 1 час 15 минут профессора -нейрохирурга Рамина Иманова....Самое интересное начинается на 59 минуте....
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Дмитрий

28 минут назад
Буквально вчерашний пример у родственника тетка арендатор на съемной квартире жалуется на запах канализации, он приходил ничего не почувствовал, зато на кухне запах газа из крана не чувствует. Несколько месяцев назад перенесла ковид, а восприятие запахов не восстановилось, что говорит о поражении нервной системы. Судя по комментам про ковид, у многих и высшая нервная деятельность поражена.
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05

29 минут назад
сделайте лучше отраву от колорадского жука
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Дмитрий

33 минуты назад
Пандемия показала во всей красе, сколько вокруг безграмотных невежд. Химтрейлы выпадают божьей росой на плоскую землю, по действием чипирования из вакцин по 5g... За рубежом во многих странах детей от ковида прививают, и то, что он у них легче или бессимптомно протекает уже давно не так. Про побочки от ковида почему-то никто не вспоминает. В частности перенесенный ребенком ковид увеличивает вероятность развития диабета 1 и 2 типа. ""Оказалось, что среди переболевших Covid-19 частота выявления диабета в 2,66 раза выше, чем среди не болевших им, и в 2,16 раза выше, чем среди тех, кто болел острым респираторным заболеванием до эпидемии. Поскольку речь идет о людях до 18 лет, в норме не часто становящихся жертвами диабета, эти цифры вызывают заметное беспокойство. Это типа полезно и продляет жизнь? Колоться инсулином всю жизнь - это ок?
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Ага ща

33 минуты назад
НЕТ НЕТ И ЕЩЁ РАЗ НЕТ
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???

35 минут назад
Напишите где будут делать прививки и как записаться.
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НеОдин

43 минуты назад
Оставьте детей в покое!
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Алексей Н.

44 минуты назад
Следующая станция Белые Тапки, супер!!!
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Алексей Н.

45 минут назад
Что-то мало заказали, всего 5000 доз! Хотя, ... нормально. Как раз для детей всех чиновников, депутатов и прочих, кто ведёт абсурдную политику по незаконной принудительной вакцинации, незаконно вводя Куркоды. Вот пусть на своих детях и испытывают.
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