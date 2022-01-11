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сегодня, 16:20
Гарантирование в страховании жизни может появиться в течение трех лет
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В ближайшие три года на рынке страхования жизни может появиться система гарантирования вложений. Подобный подход уже действует с вкладами граждан, средства на которых защищены в пределах 1,4 млн рублей. В январе законопроект опубликуют в интернете и разошлют заинтересованным сторонам и уже в 2022 году внесут в правительство, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минфина.
Проектом предусмотрен двухлетний переходный период, за который будут приняты подзаконные акты, регулирующие действия участников, и запущена инфраструктура для работы этой системы, добавили в ведомстве. Во Всероссийском союзе страховщиков поддержали введение гарантирования в страховании жизни. Механизм появится на горизонте трех лет и будет покрывать долгосрочные накопительные договоры страхования жизни, отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.
Страховщики также положительно оценили инициативу. Система улучшит защищенность клиентов и будет способствовать продвижению продуктов. При этом отчисления компаний в фонд составят от 0,003% до 0,3% от величины страховых резервов, сообщил гендиректор СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Вначале нужно обеспечить достаточность капитала фонда, поэтому первые годы стоит ожидать максимальную ставку отчислений, считает операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Поэтому полисы могут подорожать на несколько процентов.
Проектом предусмотрен двухлетний переходный период, за который будут приняты подзаконные акты, регулирующие действия участников, и запущена инфраструктура для работы этой системы, добавили в ведомстве. Во Всероссийском союзе страховщиков поддержали введение гарантирования в страховании жизни. Механизм появится на горизонте трех лет и будет покрывать долгосрочные накопительные договоры страхования жизни, отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин.
Страховщики также положительно оценили инициативу. Система улучшит защищенность клиентов и будет способствовать продвижению продуктов. При этом отчисления компаний в фонд составят от 0,003% до 0,3% от величины страховых резервов, сообщил гендиректор СК «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников. Вначале нужно обеспечить достаточность капитала фонда, поэтому первые годы стоит ожидать максимальную ставку отчислений, считает операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Поэтому полисы могут подорожать на несколько процентов.
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