Происшествия

40 минут назад

29-летнюю женщину обвиняют в смертельном наезде на пешехода

927
#Авария #ДТП
29-летнюю женщину обвиняют в смертельном наезде на пешехода
Следователем отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе предварительного расследования установлено, что 16 декабря 2021 года около 20.30 минут на проспекте Мира 29-летняя женщина-водитель автомобиля «Дэу Матиз» на регулируемом пешеходном переходе сбила мужчину, который от полученных травм скончался на месте ДТП.

- В настоящее время проводится сбор доказательств, направленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз и исследований, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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#Авария #ДТП

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