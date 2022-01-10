29-летнюю женщину обвиняют в смертельном наезде на пешехода

Следователем отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий следственного управления УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).



В ходе предварительного расследования установлено, что 16 декабря 2021 года около 20.30 минут на проспекте Мира 29-летняя женщина-водитель автомобиля «Дэу Матиз» на регулируемом пешеходном переходе сбила мужчину, который от полученных травм скончался на месте ДТП.



- В настоящее время проводится сбор доказательств, направленных на установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, назначен ряд экспертиз и исследований, - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.

