Происшествия

48 минут назад

В Липецке обворовали таксиста

911
#кража #полиция
В Липецке обворовали таксиста

Он оставил открытыми двери автомобиля.

В декабре 2021 года в полицию обратился 48-летний водитель такси. Мужчина сообщил, что после окончания рабочей смены припарковал автомобиль во дворе своего дома. Накануне в машине сломалась сигнализация и гражданин проявил неосторожность, оставив двери открытыми. А когда утром спустился к машине, то не нашел в бардачке 4 000 рублей.

— В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 29-летний местный житель. Ранее задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за совершение хищения чужого имущества, — рассказали в УМВД России по Липецкой области.

Подозреваемый пояснил, что был пьян и намеренно ходил по двору в надежде обнаружить открытый автомобиль. Нашел такси и забрал деньги, которые потратил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»), максимальная санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. На период предварительного следствия фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
911
#кража #полиция

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