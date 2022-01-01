Происшествия
сегодня, 11:05
В Задонском районе сгорела девятка
Пожар произошел вечером 31 декабря.
В Задонском районе в селе Балахна 31 декабря около 21.30 загорелся «ВАЗ2109».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь полностью уничтожил автомобиль. Причиной пожара могло стать короткое замыкание, которое привело к возгоранию.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь полностью уничтожил автомобиль. Причиной пожара могло стать короткое замыкание, которое привело к возгоранию.
нищеброд