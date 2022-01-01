Происшествия

сегодня, 11:05

В Задонском районе сгорела девятка

1 594
#пожар #МЧС
В Задонском районе сгорела девятка

Пожар произошел вечером 31 декабря.

В Задонском районе в селе Балахна 31 декабря около 21.30 загорелся «ВАЗ2109».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь полностью уничтожил автомобиль. Причиной пожара могло стать короткое замыкание, которое привело к возгоранию.

1 594
#пожар #МЧС

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

нищеброд

29 минут назад
Горе то какое.....!
ответить

Еще в рубрике

Спасатели сняли кольцо с распухшего пальца ребенка за 1,5 часа до боя курантов
#спасатели #112
Спасатели сняли кольцо с распухшего пальца ребенка за 1,5 часа до боя курантов

сегодня, 10:58

Происшествия
В Данковском районе при пожаре погибла женщина
#пожар #МЧС
В Данковском районе при пожаре погибла женщина

сегодня, 10:22

Происшествия
В Чаплыгинском районе погиб водитель иномарки
#ДТП
6
В Чаплыгинском районе погиб водитель иномарки

сегодня, 10:00

Происшествия
Ребенок упал с пятого этажа на улице Звездной
#падение с высоты
19
Ребенок упал с пятого этажа на улице Звездной

вчера, 17:15

Происшествия
Семь человек из них четверо детей пострадали в столкновении на трассе Елец-Красное
#авария #ДТП
34
Семь человек из них четверо детей пострадали в столкновении на трассе Елец-Красное

вчера, 17:09

Происшествия
Два человека погибли в предновогодних авариях
#авария #ДТП
34
Два человека погибли в предновогодних авариях

вчера, 12:22

Происшествия