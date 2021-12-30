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45 минут назад

В Дагестане выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса

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#коронавирус #омикрон #штамм

В республике Дагестан выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".

Глава дагестанского управления Роспотребнадзора Николай Павлов заявил, что в регионе выявили омикрон-штамм коронавирусной инфекции COVID-19.

"Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм "омикрон" распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определённая работа проводится, в том числе по изоляции заболевших", — приводятся его слова на сайте главы Дагестана.

Руководитель ведомства призвал глав муниципалитетов региона активизировать работу по вакцинации населения, а также увеличить охват населения тестированием.

"Новый вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа на коронавирусную инфекцию", — заявил Павлов.

Также, по его словам, с 31 декабря вступит в силу новый национальный календарь, в соответствии с которым вакцинации от ковида будут подлежать дети в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее сообщалось, что в России создали тест, который определяет принадлежность генетического материала коронавируса к омикрон-штамму коронавируса. При этом время выполнения данного теста не отличается от длительности ПЦР-диагностики. Система в условиях быстрого распространения "Омикрона" способна быстро его выявлять. Создатели надеются, что разработка в ближайшее время получит регистрационное удостоверение.
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#коронавирус #омикрон #штамм

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