В России
45 минут назад
В Дагестане выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
В республике Дагестан выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса "омикрон".
Глава дагестанского управления Роспотребнадзора Николай Павлов заявил, что в регионе выявили омикрон-штамм коронавирусной инфекции COVID-19.
"Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм "омикрон" распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определённая работа проводится, в том числе по изоляции заболевших", — приводятся его слова на сайте главы Дагестана.
Руководитель ведомства призвал глав муниципалитетов региона активизировать работу по вакцинации населения, а также увеличить охват населения тестированием.
"Новый вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа на коронавирусную инфекцию", — заявил Павлов.
Также, по его словам, с 31 декабря вступит в силу новый национальный календарь, в соответствии с которым вакцинации от ковида будут подлежать дети в возрасте от 12 до 17 лет.
Ранее сообщалось, что в России создали тест, который определяет принадлежность генетического материала коронавируса к омикрон-штамму коронавируса. При этом время выполнения данного теста не отличается от длительности ПЦР-диагностики. Система в условиях быстрого распространения "Омикрона" способна быстро его выявлять. Создатели надеются, что разработка в ближайшее время получит регистрационное удостоверение.
"Риски у нас очень высокие в связи с тем, что новый штамм "омикрон" распространяется по Европе, и уже есть случаи его проникновения на территорию республики: определённая работа проводится, в том числе по изоляции заболевших", — приводятся его слова на сайте главы Дагестана.
Руководитель ведомства призвал глав муниципалитетов региона активизировать работу по вакцинации населения, а также увеличить охват населения тестированием.
"Новый вирус опасен для тех, у кого нет иммунного ответа на коронавирусную инфекцию", — заявил Павлов.
Также, по его словам, с 31 декабря вступит в силу новый национальный календарь, в соответствии с которым вакцинации от ковида будут подлежать дети в возрасте от 12 до 17 лет.
Ранее сообщалось, что в России создали тест, который определяет принадлежность генетического материала коронавируса к омикрон-штамму коронавируса. При этом время выполнения данного теста не отличается от длительности ПЦР-диагностики. Система в условиях быстрого распространения "Омикрона" способна быстро его выявлять. Создатели надеются, что разработка в ближайшее время получит регистрационное удостоверение.