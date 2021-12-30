В Липецкой области перевелись ёлочные браконьеры

За месяц со срубленной к Новому году в лесу ёлкой не поймали ни одного человека.

Как рассказала GOROD48 пресс-секретарь управления лесного хозяйства Липецкой области Оксана Епифанцева, в этом году в Липецкой области не зарегистрировано ни одного случая незаконной рубки ёлок в лесах. В управлении лесного хозяйства Липецкой области полагают, что это связано с ужесточением ответственности: за срубленную к Новому году ёлку сразу грозит уголовная статья.



В качестве ущерба, нанесённого природе, за одну незаконно срубленную сосну в этом году придётся заплатить 6100 рублей. Кроме того, из-за увеличения суммы ущерба, нарушителю сразу грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере». Такое преступление наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев или без такового.



Единственное происшествие в лесах региона зафиксировано в Данковском лесничестве, где 3 декабря при патрулировании на территории Кудрявщинского сельского поселения было обнаружено, что на территории Чаплыгинского лесхоза выкопали с корнями 25 сосен, которые были посажены в 2012 году. Ущерб от незаконной выкопки деревьев составил 152 680 рублей. Возбуждено уголовное дело, ОМВД России «Данковский» проводится расследование.



В этом году в Липецкой области на специальных новогодних плантациях, посаженных в 2013-2015 годах, заготовили к Новому году 35 000 новогодних деревьев. Больше всего — 15 000 сосен срубили в Тербунском лесхозе.



Почти все ёлки уже проданы: по состоянию на 30 декабря, 100% заготовленных сосен реализованы в Усманском, Ленинском, Елецком лесничествах.

