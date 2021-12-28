сегодня, 10:09
Минздрав РФ включил в рекомендации подростковую вакцину от COVID-19
Минздрав России выпустил 14-ю версию методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
В документе актуализировано лечение от COVID-19 в связи появлением нового штамма "омикрон", а также новых российских препаратов против COVID-19, - пояснили в пресс-службе министерства.
В раздел "Этиотропное лечение", в котором рассматривается вопрос противовирусного лечения COVID-19, добавлена информация о новых препаратах, таких как молнупиравир, синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота (миРНК) [двуцепочечная] (торговое название — "Мир 19") и нирматрелвир плюс ритонавир, — говорится в сообщении.
Также в документе актуализирована информация о применении лекарства фавипиравир, который теперь можно вводить внутривенно. Кроме того в рекомендациях содержатся подробности о препаратах противовирусных моноклональных антител для пациентов из групп риска тяжёлого течения.
"Министерство здравоохранения РФ включило инъекционную форму противовирусного препарата прямого действия "Арепливир" (фавипиравир) в обновленную, четырнадцатую, версию временных методических рекомендаций "По профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID -19)", выпущенную 27 декабря 2021 года. В тот же день первая партия препарата была отгружена с завода "Биохимик" (входит в ГК "Промомед")", - говорится в сообщении.
Всего до конца года "Промомед" планирует отправить для стационаров страны около 300 тыс. доз препарата. Фармацевтическое предприятие ГК "Биохимик", выпускающее с середины 2020 года "Арепливир" в таблетированной форме, подготовило производственные мощности завода для бесперебойной поставки препарата для парентерального введения по многочисленным запросам медиков, - рассказали в пресс-службе разработчика - ГК "Промомед".
О регистрации в РФ "Арепливира" в инъекционной форме компания сообщила 12 ноября 2021 года. В рамках многоцентрового сравнительного клинического исследования под руководством академика РАН Дмитрия Пушкаря были подтверждены эффективность и безопасность препарата, подчеркнули в "Промомед", - передает ТАСС.
Кроме того, в рекомендации включили информацию о вакцине для подростков "Спутник М", а также о новой вариации коронавируса "омикрон".
Теперь в раздел "Этиология, патогенез и патоморфология» включена информация о новом штамме коронавируса — "омикрон", а также актуализирована информация в разделах "Эпидемиологическая характеристика и "Клинические особенности", — сообщает министерство.
22 декабря 2021 года Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса "Мир-19". Отмечалось, что новое лекарство необходимо вдыхать с помощью ингалятора через маску. Специалисты отмечают, что у препарата не обнаружили побочных эффектов.
Новые методические рекомендации направлены в регионы для использования в работе, - подчеркнули в ведомстве.