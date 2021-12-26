В России

44 минуты назад

В Воронеже вводят безлимитный проездной для общественного транспорта

99
В Воронеже планируется ввести единый безлимитный проездной для поездок в городском общественном транспорте. Его стоимость на месяц составит 2,1 тыс. рублей. Об этом рассказал заместитель руководитель управления транспорта мэрии Воронежа Максим Захаров, сообщает Вести.ру.

Такой проездной позволит совершать неограниченное количество поездок в течение месяца на автобусах любых маршрутов и троллейбусах. Стоимость проездного рассчитывали, исходя их соцстандартов – она не должна превышать 7% от среднедушевого дохода по региону.

Особые «билеты» планируют ввести в тестовом режиме в 2022 году. Старт их работы зависит от перевозчиков и банка, с которым управление транспорта разрабатывает проект.

Кроме того, планируется и дальше налаживать работу маршруток – обновлять подвижной состав и регулировать график работы. По словам губернатора Александра Гусева, автобусы должны оставаться на маршрутах до 23:30.
99

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ленобласти ветеран войны 9 часов провела в сломанном лифте
В Ленобласти ветеран войны 9 часов провела в сломанном лифте

7 минут назад

В России
Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с 2023 года
Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с 2023 года

сегодня, 15:49

В России
На Украине беременных и женщин с малолетними детьми поставят на воинский учет
На Украине беременных и женщин с малолетними детьми поставят на воинский учет

сегодня, 15:33

В России
Школьница выпила алкоголь и впала в кому
Школьница выпила алкоголь и впала в кому

сегодня, 15:17

В России
В Томске снова загорелся гипермаркет «Лента»
В Томске снова загорелся гипермаркет «Лента»

сегодня, 14:54

В России
В Москве врач выпал из окна больницы Вишневского
В Москве врач выпал из окна больницы Вишневского

вчера, 12:25

В России