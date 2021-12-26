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44 минуты назад
В Воронеже вводят безлимитный проездной для общественного транспорта
В Воронеже планируется ввести единый безлимитный проездной для поездок в городском общественном транспорте. Его стоимость на месяц составит 2,1 тыс. рублей. Об этом рассказал заместитель руководитель управления транспорта мэрии Воронежа Максим Захаров, сообщает Вести.ру.
Такой проездной позволит совершать неограниченное количество поездок в течение месяца на автобусах любых маршрутов и троллейбусах. Стоимость проездного рассчитывали, исходя их соцстандартов – она не должна превышать 7% от среднедушевого дохода по региону.
Особые «билеты» планируют ввести в тестовом режиме в 2022 году. Старт их работы зависит от перевозчиков и банка, с которым управление транспорта разрабатывает проект.
Кроме того, планируется и дальше налаживать работу маршруток – обновлять подвижной состав и регулировать график работы. По словам губернатора Александра Гусева, автобусы должны оставаться на маршрутах до 23:30.
Такой проездной позволит совершать неограниченное количество поездок в течение месяца на автобусах любых маршрутов и троллейбусах. Стоимость проездного рассчитывали, исходя их соцстандартов – она не должна превышать 7% от среднедушевого дохода по региону.
Особые «билеты» планируют ввести в тестовом режиме в 2022 году. Старт их работы зависит от перевозчиков и банка, с которым управление транспорта разрабатывает проект.
Кроме того, планируется и дальше налаживать работу маршруток – обновлять подвижной состав и регулировать график работы. По словам губернатора Александра Гусева, автобусы должны оставаться на маршрутах до 23:30.