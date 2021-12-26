Готовьтесь к худшему – оно не подведет

Итоги недели.

Вчера. Об этом в Instagram сообщила мэр Евгения Уваркина. Но кроме метели эта неделя отметилась ударными морозами. Столбики термометров показывали минус 20 и ниже. Конечно, не обошлось без потерпевших: GOROD48 сообщил, что только в пятницу, а вообще за неделю в областной ожоговый Центр с такими диагнозами попали шесть человек. Но не это удивительно, а другое: вся в заплатках, изношенная на 60-70% городская коммуналка перенесла морозы без аварий! А вот с пассажирским транспортом были проблемы.

Нигде не развито так чувство локтя, как в маршрутке

«Липчане провели час на морозе -20 в ожидании маршрутки». Автобус №379 пришел со значительным опозданием. Перевозчик объяснил задержку болезнями водителей и поломкой транспорта. Наша читательница Ксения сообщила, что дождаться этого автобуса крайне сложно в любой день недели и пригласила председателя дептранса мэрии и главу города на остановку «Технический университет» в 06.30 в любой рабочий день недели.

Эта публикация мгновенно стала популярной. К ней оставили более 200 комментариев. И в каждой второй – конкретные претензии:

– С 19 микр не возможно добраться до Сокола, а именно до 41 школы в частности с 19:00 до 20:00. Там ещё надо пересесть на 39 автобус или 44 и если не успеть, можно стоять больше 1 часа ожидать. Морозы не хилые. Пожалуйста, наведите порядок.

– 302 маршрут вообще не ходит днём! не дождешься.

– Хочется узнать, для кого пишут расписание движения маршрута 102, 103? 21 12 21 г. на остановке простояли в ожидании 40 минут, потом 102 пытался проехать мимо остановки. Хорошо, что пассажир выходил, кинулись бегом в автобус, водитель пытался закрыть дверь и уехать.

«За неделю липчане потратили более 10 миллионов рублей со старых транспортных карт» после их «разморозки». А в общей сложности на них зависли более ста миллионов. Нетрудно подсчитать, что если пассажиры и дальше будут тратить деньги такими темпами, то к 15 февраля не успеют прокатать все средства.

И, кстати, что делать с мелочными остатками, ведь если на карте останется, к примеру, 15 или 20 рублей, пассажиру их никто не вернет?

– Администрация может сделать, если захочет, новогодний подарок всем не докатавшим, с остатком менее 21 руб – предоставить один подарочный проезд и списать средства в ноль, – предложил вариант выхода из ситуации один из наших читателей.

А вот и вовсе неожиданность! «Экс-кандидат в мэры Липецка Александр Соколов возглавил «Липецкие автобусные линии». Последние годы он работал проректором ВГУ. Ну, а «звездным периодом» Соколова были 2011-2017 годы, когда он был вице-президентом по социальным вопросам НЛМК, депутатом городского и областного Советов, баллотировался в мэры Липецка. Бухгалтер по образованию, счетовод Соколов, конечно, отменный. А в ЛАЛе нужно свести дебет с кредитом – прошлый год крупнейший перевозчик региона закончил с чистым убытком, превышающим 10,6 млн рублей.

Правило буравчика: чтобы продвигаться, надо вертеться

А вот что делать с должностью главы Хлевенского района? Михаил Лисов, который им руководил с 1998 года, ушел на пенсию. И получился анекдот: «Возглавить Хлевенский район захотели всего два человека», оба – не местные, оба – сотрудники областной госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, начальник ведомства Александр Плотников и его подчинённый по аттракционам Сергей Кузовлев!

Конечно, тут же нашлись желающие позубоскалить:

– Вот это интрига! Всем интригам интрига!

– Нужен третий кандидат, уборщица из этой же инспекции. Она выиграет по любому.

– Не смешите народ, на календаре не 1 апреля.

На этой предновогодней неделе Дмитрий Аверов обзавелся новым заместителем. «Вице-спикером Липецкого областного Совета депутатов избран Андрей Фролов», 42-летний партфункционер «Единой России», в сентябре попавший в парламентарии по партийным спискам. Он занял место Александра Кремнева, который во избежание конфликте интересов отказался от поста заместителя председателя облсовета (его сын Игорь занимает должность вице-губернатора, а дочь Ирина – начальника областного управления культуры).

Перетряхнул штатное расписание областной администрации и Игорь Артамонов. В его ближайшем окружении появилась женщина: «Новым вице-губернатором Липецкой области назначена Ольга Белоглазова». Первой ступенькой в ее карьерной лестнице стала должность кассира в Сбербанке, предпоследней – начальника регионального управления социальной политики. В новом статусе 39-летняя Ольга Белоглазова будет курировать деятельность управлений архивов, ЗАГСа и социальной политики.

Все эти сферы ранее патронировал вице-губернатор Александр Ильин. Теперь его полномочия урезаны до надзора за облздравом.

– Скоро над каждым управлением будет стоять курирующий вице-губернатор, – пошутила Липчанка.

Неожиданно упразднена должность заместителя главы региона в представительстве Липецкой области при правительстве РФ. 67-летний «Виктор Русляков уходит в отставку». Так у Игоря Артамонова останется только один заместитель из команды экс-губернатора Олега Королева – главный финансист региона Вячеслав Щеглеватых.

В должности вице-губернатора Виктор Русляков представлял Липецкую область в Москве с 2013 года. Кстати, как раз в 2013-м случилась интересная история с его участием. Сразу же после назначения Руслякова послом в столицу GOROD48 сообщил, что «На меблировку кабинета представителя липецкого губернатора при правительстве РФ потрачено почти 3 000 000 рублей». Жемчужиной коллекции стало офисное кресло «Haider Bioswing 780 Detensor» ценой 297 000 рублей (в 2013 году это была годовая зарплата учителя), которое тогда рекламировали как как №1 в мире. Немецкий производитель оборудовал его терапевтической системой (тому, кто в нем сидит, не грозит ни геморрой, ни простатит) и аж семью возможностями индивидуальной регулировки. Если покупка предыдущим полпредом губернатора в Москве Виталием Кыльчиком трехмиллионного «Lexus LX570» с пакетом дополнительных опций за 2,3 миллиона рублей стоила ему карьеры, то Руслякову прокатило и с супер-креслом, и с дорогой мебелью.

– Мы каждую копейку считаем, – прокомментировал тогда GOROD48 меблировку своего кабинета чиновник.

А еще «Виктор Беребеня уходит с должности начальника управления энергетики и тарифов», которую занимал с марта 2020 года. Пока чиновник находится в отпуске. О том, кто его сменит, не сообщается.

Мы пойдём другим путем!

В облсовете – скандал. На сессии парламентарии раскритиковали члена фракции КПРФ Александра Ушакова, грех которого состоял в исполнении текста гимна СССР в то время, как остальные депутаты пели гимн России (см. «Владимир Архипенко: «Некоторые депутаты ведут себя неадекватно»). Дальше – больше. «Два липецких коммуниста вышли из партии, громко хлопнув дверью». Депутаты Иван Косилов и Юрий Логинов заявили, что сделали это в осуждение поведения Ушакова, который ранее в соцсетях назвал их крысами.

Вот ведь принципиальность! Страшно представить, что было бы, обладай этим качеством члены «ЕР» в прошлом созыве областного Cовета, когда под суд по обвинению в злоупотреблении полномочиями попал их однопартиец Александр Конаныхин, а Михаил Захаров вообще подался в бега, будучи обвиненным в хищении средств дольщиков. Но тогда ведь никто не бросил на стол партийный билет. И вот еще вопрос: к кому теперь приткнутся Косилов и Логинов, исключенные и из фракции, и из партии? К «ЕР», «Новым людям», «эсэрам», «пенсионерам» или ЛДПР?

Александр Ушаков, кстати, на сессии уже не пел и не танцевал. Ведь его ждет разбирательство в полиции, куда облсовет направил заявление с просьбой дать правовую оценку действиям депутата.

– А что они так возбудились? Хоккейная команда России играла с надписью СССР. Россия преемница СССР. Есть чем гордиться, – написала Бабка.

– Капец, гимн СССР запретили? Когда? Петь его теперь преступление? Этика какая-то странная у депутатов, не этичная. Лучше бы подумали, насколько этично антинародные и антиконституционные законы продвигать, – написал свою резюме на разборки в облсовете читатель с ником «Да уж».

Кстати, в среду липецкий губернатор в своем Instagram разместил фото с известным продюсером. «Игорь Артамонов и Виктор Дробыш думают о проведении большого джаз-фестиваля» на Зеленом острове в Липецке в следующем году. И на этом фото глава региона был в спортивном костюме с надписью «СССР».

Концы с концами можно сводить без конца

Еще одной популярной новостью недели была финансовая. «В Липецкой области пересчитан прожиточный минимум» на 2022 год. С 1 января он составит 10 503 рублей. Также увеличен прожиточный минимум для трудоспособных липчан – с 11 307 до 11 448 рублей. Прожиточный минимум для детей оставлен в размере 10 654 рубля, для пенсионеров – в 9 190 рублей.

Читателей это сообщение почему-то разозлило:

– Хоть бы не позорились. 100 р прибавили. В самой богатой стране самые нищий народ с геноцидными пенсиями и зарплатами. Позорище.

– А с 1 января отберут по 3-5 тысяч. Ведь подорожает всё в буквальном смысле.

Но ведь и зарплаты вырастут! Хотя бы у бюджетников. На сессии областного Совета было решено с января проиндексировать их на 6%. Если кто и пострадает финансово, так это Александр Осипов, директор липецкого зоопарка. О засветил доход в 108 тысяч рублей в месяц. И депутаты Липецкого горсовета, задавшись вопросом, «Почему у директора зоопарка такая большая зарплата?», решили ее чуток подсократить.

А еще с января владельцам автомобилей на природном газе вдвое уменьшат транспортный налог, а «Молодым липецким учителям выплатят по 120 000 рублей».

УГС Липецка завершил поиск подрядчика на работы по отлову и содержанию бродячих животных. «Одно обойдется бюджету в 14 185 рублей». Заниматься отловом и содержанием животных будет индивидуальная предпринимательница. Новость народ разозлила, о чем свидетельствуют такие комментарии:

– Весело живем, на ребёнка выделяют 10 215, на собак 14 000.

– Размер пенсии меньше содержания собаки.

На собак у чиновников денег хватило, а на безопасность детей – нет. На охрану школ из бюджета выделено всего 16 миллионов рублей, а нужно еще 54,2 миллиона. На заседании в горсовете «Депутаты потребовали выделить деньги на охрану липецких школ», призвав мэрию снять эту нагрузку с родителей. Дадут ли на это средства из областного бюджета, выяснится только в новом году. Зато Евгения Уваркина призвала «разморозить» повышение пенсий муниципальным служащим.

Два мэра – две судьбы

Глава Липецка на этой неделе подытожила уходящий год. (см. «Как изменился Липецк за год: топ-5 Евгении Уваркиной»). От россыпи в похвалах и пожеланий новых амбициозных планов до абсолютного непринятия преобразований и критики за недоделки – мнения липчан о том, о чем рассказала мэр, оказались полярны. Людей раздражает грязь в микрорайонах, заброшенные Каменный лог и сквер по улице Белана, новая организация движения транспорта по улице Зегеля, нехватка велосипедных дорожек, недостаток ночного света на улицах и стаи бродячих собак.

Так, например, Евгения Уваркина в зачет мэрии поставила реновацию микрорайона «Европейский». В нем действительно сделано немало: в этом году открылась новая школа и построен уже третий детсад, достраивают стадион и парковую зону, сдан в эксплуатацию последний дом для обманутых дольщиков и вот-вот будет введена в эксплуатацию «свечка», в которой квартиры получат жители аварийного жилья. Но на этой неделе «Жители «Европейского» выступили против строительства двух домов на месте спорткомплекса». Они предлагают или отменить изменения проекта планировки, или размежевать спорный участок на два. Один выделить для строительства жилого дома, второй - под спортивно-досуговое учреждение для детей (спортивный центр, дом творчества, школу искусств). В других постах жители микрорайона в принципе выступают против увеличения числа домов. Департамент градостроительства собирает замечания и предложения до 30 декабря.

Для предшественника же Евгении Уваркиной уходящий год не принес ничего хорошего. «Экс-мэр Сергей Иванов не смог в кассации оспорить решение суда», приговорившего его за превышение служебных полномочий как главу Тербунского района к трем годам лишения свободы по уголовному делу о разбазаривании песка из недр одного из сельских поселений.

За классный стол, за выходные, за праздники очередные!

Ну, наконец-то! На этой неделе существенно упала заболеваемость коронавирусом. Так, в среднем в сутки медики регистрировали уже по 275 новых больных – неделей ранее их число превышало 300. А вот смертность по-прежнему высока. Очень высока: вчера, например, COVID-19 убил 12 человек. А с начала недели – 63 больных.

Всего же с начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 82 908 случаев коронавируса, от которого умерли 2 735 человек. Врачи, кстати, не оставят липчан без помощи на каникулах. Как будут работать детские и взрослые поликлиники, травмпункты и кабинеты вакцинации, читайте в заметке: «Липчан будут прививать от COVID-19 в новогодние праздники».

GOROD48 спросил липчан: «Какой подарок вы ждете от Деда Мороза?» Выяснилось, что к волшебнику горожане по пустякам не обращаются. Поэтому просили здоровья, мира во всем мире, благополучия и даже… снега. Те же, кто ждет материальных подарков, надеются увидеть под елочкой компьютер, конфеты и много денег, чтобы погасить ипотеку. Пессимисты же заявляли, что в Деда Мороза давно не верят, то есть не на что не надеются, даже накануне Нового года.

Но не все подарки хороши. Так, в Ельце «На чердаке жилого дома найдены шесть килограммов марихуаны». В хранении зелья в товарных объемах подозревается 36-летний безработный. И теперь ему светит лишение свободы на срок до 10 лет.