Общество

12 минут назад

На борьбу со снегом в Липецке вышли 200 человек и 47 машин

2 86
#снег #гололёд #дороги
На борьбу со снегом в Липецке вышли 200 человек и 47 машин

Привлечена и наёмная техника.

Как сообщила на своей странице в Инстаграм глава Липецка Евгения Уваркина, на борьбу с последствиями снегопада в городе вышли 200 сотрудников и 47 машин. Привлечена и наёмная техника, при необходимости её количество увеличат.

- Работы ведутся во всех районах города. - отметила Евгения Уваркина. - Сейчас основная задача - не допустить образования наледи на дорогах и тротуарах. Как только закончится снегопад, все силы бросим на вывоз снега.

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Мэр также попросила пешеходов и автомобилистов быть внимательнее и осторожнее.
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#снег #гололёд #дороги

Комментарии (2)

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489

3 минуты назад
Вот где пригодились бы Тойота Камри!!! Никто город не убирает, разве только чиновники на своих квартирах!
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ну да...

4 минуты назад
где эти машины?
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