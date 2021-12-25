На борьбу со снегом в Липецке вышли 200 человек и 47 машин

Привлечена и наёмная техника.

Как сообщила на своей странице в Инстаграм глава Липецка Евгения Уваркина, на борьбу с последствиями снегопада в городе вышли 200 сотрудников и 47 машин. Привлечена и наёмная техника, при необходимости её количество увеличат.- Работы ведутся во всех районах города. - отметила Евгения Уваркина. - Сейчас основная задача - не допустить образования наледи на дорогах и тротуарах. Как только закончится снегопад, все силы бросим на вывоз снега.Мэр также попросила пешеходов и автомобилистов быть внимательнее и осторожнее.