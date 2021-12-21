Общество
сегодня, 13:43
Виктор Беребеня уходит с должности начальника управления энергетики и тарифов
Пока чиновник находится в отпуске.
Виктор Беребеня покидает пост начальника областного управления энергетики и тарифов. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.
До 29 декабря чиновник находится в отпуске, а потом планирует написать заявление об уходе по собственному желанию. В должности руководителя ведомства он трудился с марта 2020 года. Ранее работал генеральным директором ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания». Окончил ЛГТУ по специальности инженер. Родился в 1983 году, женат, воспитывает двоих детей.
До 29 декабря чиновник находится в отпуске, а потом планирует написать заявление об уходе по собственному желанию. В должности руководителя ведомства он трудился с марта 2020 года. Ранее работал генеральным директором ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания». Окончил ЛГТУ по специальности инженер. Родился в 1983 году, женат, воспитывает двоих детей.
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