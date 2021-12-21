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Виктор Беребеня уходит с должности начальника управления энергетики и тарифов

26 2026
#отставка
3

Пока чиновник находится в отпуске.

Виктор Беребеня покидает пост начальника областного управления энергетики и тарифов. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

До 29 декабря чиновник находится в отпуске, а потом планирует написать заявление об уходе по собственному желанию. В должности руководителя ведомства он трудился с марта 2020 года. Ранее работал генеральным директором ОГУП «Липецкая областная коммунальная компания».  Окончил ЛГТУ по специальности инженер. Родился в 1983 году, женат, воспитывает двоих детей.
26 2026
#отставка
3

Комментарии (26)

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Федюк

4 минуты назад
Житель, и кого же??? ПРосвятите
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Гость

4 минуты назад
Чё й та?!
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Городской центр занятости

14 минут назад
Ждём его с караваем на Доватора. Поставим на учёт.
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Виктория

16 минут назад
Наворовался, пора бежать
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Житель

22 минуты назад
Даже можно не сомневаться кого Востриков на его место подтянет.
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Алоизий

27 минут назад
Что-то долго он на одной должности сидел, обычно "эффективные" не более 6 месяцев...
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.

37 минут назад
Беребеня,наберебенил - теперь можно и сваливать!
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Липа

46 минут назад
Житель, ни то, что закрыли, а забили - а то вдруг просочится, да и запах...
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Житель

57 минут назад
Закрывайте двери на засовы,Витя вышел искать работу.Горе той сфере,куда он попадёт.Куда он только не пристраивался,финал один-его за ворота,после него пустыня.
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Вован

58 минут назад
Из за чего уволился? Прививаться не хочет?
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