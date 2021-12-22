Культура
сегодня, 21:17
Игорь Артамонов и Виктор Дробыш думают о проведении большого джаз-фестиваля
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Не роком единым будет известен Зелёный остров в Липецке.
Губернатор Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Инстаграм, что вечером встретился с Виктором Дробышем, и они обсудили рок-фестиваль будущего года и договорились подумать о джаз-фестивале.
- Минувшим летом в Липецке с большим успехом прошел рок-фестиваль Fox Rock Fest, - отметил Игорь Артамонов. - Сразу стало понятно, что он станет традиционным. Сегодня обсудили фестиваль будущего года. Ожидается, что он пройдет 24-26 июня. Но это еще не все. Не роком единым. С Виктором Яковлевичем договорились подумать о проведении большого джаз-фестиваля в регионе.
Напомним, о том, что обсуждается возможность проведения джаз-фестиваля на Зелёном острове Виктор Дробыш рассказал в эксклюзивном интервью GOROD48 ещё 1 июня этого года.
- Мы уже можем сказать, что остров будет жить не только этим рок-фестивалем! - Отметил тогда Виктор Дробыш. - Вполне возможно, он станет российским центром музыкального притяжения. Ведь на Зелёном острове теперь можно проводить и FOX CLASSIC FEST, и FOX JAZZ FEST. Остров призван стать таким комфортным и красивым местом, что всем будет глубоко наплевать, сколько километров до Липецка.`
- Минувшим летом в Липецке с большим успехом прошел рок-фестиваль Fox Rock Fest, - отметил Игорь Артамонов. - Сразу стало понятно, что он станет традиционным. Сегодня обсудили фестиваль будущего года. Ожидается, что он пройдет 24-26 июня. Но это еще не все. Не роком единым. С Виктором Яковлевичем договорились подумать о проведении большого джаз-фестиваля в регионе.
Напомним, о том, что обсуждается возможность проведения джаз-фестиваля на Зелёном острове Виктор Дробыш рассказал в эксклюзивном интервью GOROD48 ещё 1 июня этого года.
- Мы уже можем сказать, что остров будет жить не только этим рок-фестивалем! - Отметил тогда Виктор Дробыш. - Вполне возможно, он станет российским центром музыкального притяжения. Ведь на Зелёном острове теперь можно проводить и FOX CLASSIC FEST, и FOX JAZZ FEST. Остров призван стать таким комфортным и красивым местом, что всем будет глубоко наплевать, сколько километров до Липецка.`
8 755
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17.12.2021 17:56Общество
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