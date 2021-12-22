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Игорь Артамонов и Виктор Дробыш думают о проведении большого джаз-фестиваля

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#Fox Rock Fest
Игорь Артамонов и Виктор Дробыш думают о проведении большого джаз-фестиваля

Не роком единым будет известен Зелёный остров в Липецке.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил на своей странице в Инстаграм, что вечером встретился с Виктором Дробышем, и они обсудили рок-фестиваль будущего года и договорились подумать о джаз-фестивале.

- Минувшим летом в Липецке с большим успехом прошел рок-фестиваль Fox Rock Fest, - отметил Игорь Артамонов. - Сразу стало понятно, что он станет традиционным. Сегодня обсудили фестиваль будущего года. Ожидается, что он пройдет 24-26 июня. Но это еще не все. Не роком единым. С Виктором Яковлевичем договорились подумать о проведении большого джаз-фестиваля в регионе.


Напомним, о том, что обсуждается возможность проведения джаз-фестиваля на Зелёном острове  Виктор Дробыш рассказал в эксклюзивном интервью GOROD48 ещё 1 июня этого года.

- Мы уже можем сказать, что остров будет жить не только этим рок-фестивалем! - Отметил тогда Виктор Дробыш. - Вполне возможно, он станет российским центром музыкального притяжения. Ведь на Зелёном острове теперь можно проводить и FOX CLASSIC FEST, и FOX JAZZ FEST. Остров призван стать таким комфортным и красивым местом, что всем будет глубоко наплевать, сколько километров до Липецка.`
8 755
#Fox Rock Fest

Комментарии (8)

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Смотрящий

6 минут назад
Им дали все в руки! Даже историю ... а кроме замашек фраеров, у них ни чего и не осталось!
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Житель

6 минут назад
Интересео, что у них общего, наверно музыка.
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Ювенал

17 минут назад
Хлеба и зрелищ!
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Ну да

18 минут назад
Нормальный концертный зал с приличным звуком построить не в состоянии, гораздо проще вырубить прекрасное место отдыха - Зелёный остров, превратив его в Лысый остров, засыпать шлаком и щебнем - и стричь бабло :) с любителей тусоваться под жуткие звуки так называемого "рока".
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житель

21 минуту назад
Вместо, согласен и хочу спросить когда вместо китайского и турецкого ширпортреба будет качественная российская, еще лучше липецкая одежда, свои компютеры, смартфоны, а на балайке потом сыграем.
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Один

27 минут назад
уже провели. Сколько людей после этого передохло? Никто не считал?
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Вместо

38 минут назад
Того,чтобы заниматься земледением,востановлением заводов и фабрик,лучше брынькать на балалайке.
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С дробышом понятно

54 минуты назад
Это его коммерция, но когда же Артамонов с нашей облостью наиграется
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