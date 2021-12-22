Липчан будут прививать от COVID-19 в новогодние праздники

Врачи не оставят липчан без помощи на каникулах. Стало известно, как будут работать детские и взрослые поликлиники, травмпункты и кабинеты вакцинации.

Управление здравоохранения Липецкой области определило порядок работы государственных медицинских организаций в предновогодние, выходные и праздничные дни 2021-2022. Детские и взрослые поликлиники будут работать по особому графику. В Липецке даже на каникулах продолжится вакцинация, без помощи пациентов не оставят травмпункты.



Поликлиники для взрослых:

- 25 декабря 2021 года, 2,4,5,8 января 2022 года по графику субботнего дня с приёмом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи приём вызовов до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов (с увеличением количества дежурных бригад 4 и 8 января 2022 года до 5 бригад, дежурных врачей-терапевтов до 3-4 человек);

- 26,31 декабря 2021 года, 3,9 января 2022 года по графику выходного дня

- с 27 по 30 декабря 2021 года и 6 января 2022 года по графику рабочего дня;

- 1 и 7 января 2022 года по графику праздничного дня.



Детские поликлиники:

- 25 декабря 2021 года, 2,4,6,8 января 2022 года по графику субботнего дня с приёмом вызовов для участковой службы до 14:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 17:00 часов;

- 26, 31 декабря 2021 года, 3,5,9 января 2022 года по графику выходного дня;

- с 27 по 30 декабря 2021 года по графику рабочей недели;

- 1 и 7 января 2022 года по графику праздничного дня.



Стоматологические кабинеты:

- 25 декабря 2021 года, 2,4,6,8 января 2022 года по графику субботнего дня;

- 26, 31 декабря 2021 года, 3,5,9 января 2022 года по графику выходного дня;

- с 27 по 30 декабря 2021 года по графику рабочей недели;

- 1 и 7 января 2022 года по графику праздничного дня.



Травмпункты



Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (Ушинского,10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (Коммунистическая, 24, в здании поликлиники), работают в круглосуточном режиме. Детей примут в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».



Травмпункты города Ельца (поликлиника ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ул. Советская, д.62 и детская поликлиника ГУЗ «Елецкая городская детская больница», ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме. Детей примут в травмпункте ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».



Экстренная помощь



Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров. Взрослые и дети, нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (Ленина, 35). В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник взрослые и дети, нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (Циолковского, 22).



Вакцинация



В новогодние каникулы и в преддверии праздника будет организовано проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции 25, 27, 28, 29, 30 декабря 2021 года, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2022 года (в соответствии с графиком проведения вакцинации, по предварительной записи).



Диспансеризация



В поликлиниках взрослые могут пройти углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции, а также пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, по предварительной записи в дни работы поликлиник: 25, 27, 28, 29, 30 декабря 2021 года, 2,4,5,6, 8 января 2022 года