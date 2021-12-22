Общество

сегодня, 14:53

Липчан будут прививать от COVID-19 в новогодние праздники

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#коронавирус
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Липчан будут прививать от COVID-19 в новогодние праздники

Врачи не оставят липчан без помощи на каникулах. Стало известно, как будут работать детские и взрослые поликлиники, травмпункты и кабинеты вакцинации.

Управление здравоохранения Липецкой области определило порядок работы государственных медицинских организаций в предновогодние, выходные и праздничные дни 2021-2022. Детские и взрослые поликлиники будут работать по особому графику. В Липецке даже на каникулах продолжится вакцинация, без помощи пациентов не оставят травмпункты.

Поликлиники для взрослых:
- 25 декабря 2021 года, 2,4,5,8 января 2022 года по графику субботнего дня с приёмом вызовов для участковой службы до 12:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 15:00 часов, для оказания неотложной помощи приём вызовов до 17:00 часов, обслуживание вызовов до 19:00 часов (с увеличением количества дежурных бригад 4 и 8 января 2022 года до 5 бригад, дежурных врачей-терапевтов до 3-4 человек);
- 26,31 декабря 2021 года, 3,9 января 2022 года по графику выходного дня
- с 27 по 30 декабря 2021 года и 6 января 2022 года по графику рабочего дня;
- 1 и 7 января 2022 года по графику праздничного дня.

Детские поликлиники:
- 25 декабря 2021 года, 2,4,6,8 января 2022 года по графику субботнего дня с приёмом вызовов для участковой службы до 14:00 часов и оказанием медицинской помощи на дому до 17:00 часов;
- 26, 31 декабря 2021 года, 3,5,9 января 2022 года по графику выходного дня;
- с 27 по 30 декабря 2021 года по графику рабочей недели;
- 1 и 7 января 2022 года по графику праздничного дня.

Стоматологические кабинеты:
- 25 декабря 2021 года, 2,4,6,8 января 2022 года по графику субботнего дня;
- 26, 31 декабря 2021 года, 3,5,9 января 2022 года по графику выходного дня;
- с 27 по 30 декабря 2021 года по графику рабочей недели;
- 1 и 7 января 2022 года по графику праздничного дня.

Травмпункты

Травмпункты города Липецка в больницах ГУЗ «Липецкая городская больница №3 «Свободный сокол» (Ушинского,10), ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед», (Коммунистическая, 24, в здании поликлиники), работают в круглосуточном режиме. Детей примут в травмпункте ГУЗ «Областная детская больница» (Московская,6а). Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории Липецка, могут обращаться и в травмпункты ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол», ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед».

Травмпункты города Ельца (поликлиника ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко», ул. Советская, д.62 и детская поликлиника ГУЗ «Елецкая городская детская больница», ул. 220 Стрелковой дивизии) работают в круглосуточном режиме. Детей примут в травмпункте ГУЗ «Елецкая городская детская больница». Подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие на территории г. Ельца, могут обращаться и в травмпункт поликлиники ГУЗ «Елецкая городская больница № 1 им. Н.А. Семашко».

Экстренная помощь

Экстренная госпитализация нуждающихся осуществляется в соответствии с графиком дежурств стационаров. Взрослые и дети, нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обращаться в офтальмологическое отделение ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» (Ленина, 35). В праздничные и выходные дни, а также в нерабочее время стоматологических поликлиник взрослые и дети, нуждающиеся в экстренной стоматологической помощи, могут обращаться в кабинет хирургической стоматологии ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» (Циолковского, 22).

Вакцинация

В новогодние каникулы и в преддверии праздника будет организовано проведение вакцинации против новой коронавирусной инфекции 25, 27, 28, 29, 30 декабря 2021 года, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января 2022 года (в соответствии с графиком проведения вакцинации, по предварительной записи).

Диспансеризация 

В поликлиниках взрослые могут пройти углубленную диспансеризацию после перенесенной новой коронавирусной инфекции, а также пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, по предварительной записи в дни работы поликлиник: 25, 27, 28, 29, 30 декабря 2021 года, 2,4,5,6, 8 января 2022 года
9 715
#коронавирус
2

Комментарии (9)

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Вася

7 минут назад
А управление здравоохранения будет работать в эти дни, или будут отдыхать?
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Вообще то

10 минут назад
очень хорошо. ...
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097

19 минут назад
Водку кушают...
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Ага)))))

53 минуты назад
Обязательно)))
ответить

Думаю

56 минут назад
Липчане водку будут пить.
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Любовь

сегодня, 15:12
Я хочу вакцинироваться 50122 интересно за сколько дней до этой даты я должна записаться
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097

сегодня, 15:11
Липчане сами будут все праздники прививаться
ответить

И что же

сегодня, 15:04
Больше заняться не чем, только прививки.
ответить

123312

сегодня, 15:03
Колитесь вы сами этой ерундой!
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