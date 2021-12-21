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Экс-кандидат в мэры Липецка Александр Соколов возглавил «Липецкие автобусные линии»

12 1966
#Липецкие автобусные линии #Александр Соколов
Экс-кандидат в мэры Липецка Александр Соколов возглавил «Липецкие автобусные линии»

Последние четыре года он работал проректором ВГУ.

Бывший проректор по ВГУ и бывший вице-президент НЛМК Александр Соколов возглавил ОАО «Липецкие автобусные линии».

Эту информацию GOROD48 подтвердил сам Александр Соколов.

Последние четыре года Соколов работал проректором по эксплуатации зданий и капитальному строительству Воронежского Государственного университета. Но, как стало известно недавно, написал заявление об уходе по собственному желанию.

Александр Соколов родился 31 июля 1961 года в селе Малый Мечек, Хлевенского района Липецкой области. В 1983 году окончил Воронежский лесотехнический институт по специальности «инженер-механик», а в 1992 году Воронежский аграрный государственный университет по специальности «экономист».

Трудовой путь начал с должности инженера совхоза Елец-Лозовский Липецкой области, затем продвигался по линии ВЛКСМ, а в 1992 году перешёл на работу в налоговую инспекцию Липецкой области — сначала инспектором, затем начальником отдела. В 1997 — 2010 гг. занимал различные должности на НЛМК: начальника управления внутреннего аудита, директора по учету, отчетности, главного бухгалтера. В 2000 году признан лучшим бухгалтером России. Параллельно с работой получил третье высшее образование — юриста в липецком филиале Московского института международного права и экономики имени Грибоедова.

«Звездный период» Соколова — 2011-17 гг., в течение которых он являлся вице-президентом по социальным вопросам публичного акционерного общества «НЛМК». Параллельно занимался политикой, с 2004 по 2010 гг. был заместителем председателя липецкого городского Совета, в 2010- 2011 гг. председателем горсовета, в 2016 году избран депутатом липецкого областного Совета. В 2011 году в качестве самовыдвиженца баллотировался в мэры Липецка, но не был допущен до голосования из-за ошибок при сборе подписей.

«Липецкие автобусные линии» (ЛАЛ) — одно из крупнейших автотранспортных предприятий Липецкой области, которое обслуживает внутриобластные и междугородние маршруты, владеет Центральным автовокзалом Липецка и автостанцией «Сокол». Уставной капитал предприятия — 485,2 миллиона рублей. Выручка предприятия в 2020 году составила 341,9 миллиона рублей, при этом чистый убыток — 10,6 миллиона. Предприятие подконтрольно управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области.

12 1966
#Липецкие автобусные линии #Александр Соколов

Комментарии (12)

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для испытания

5 минут назад
Может его поставить начальником Роддома N2 ?
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горожанин

24 минуты назад
Реально умный мужик. А кто нужен комментаторам? Тот, кто коленвал и поршня надфилем растачивает? Нет таких давно, да и не было. Кого не назнача - все не так..... Одни кандидаты наук по всем наукам...
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Современному вокзалу

26 минут назад
-, необходимы современные автобус.
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Посмотрим,какие изменения

27 минут назад
наступят с приходом Александра Соколова.
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-

41 минуту назад
Нужен современный автовокзал на Соколе
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!

41 минуту назад
Одно слово НОМЕНКЛАТУРА- "мастер" на все руки!
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Можно пояснений.

44 минуты назад
А передвигаться и на работу ездить будет на автобусе? Или будет нужен автомобиль * -класса? У нас же руководители приходят на должность чтоб получить автомобиль и потом свалить, пример руководитель бывший ЛГЭКом.
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нвлывнл

44 минуты назад
Токарь- универсал , хочешь пирожное хочешь морожное , всё разваливать могёт........
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?

58 минут назад
Седьмой десяток уже, не пора ли подумать о душе?
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Markiz

сегодня, 16:26
Если бы он в 1992 году перешел бы на работу в налоговую инструкцию по Липецкой области - возможно, сначала, и был бы инструктором, а раз он перешел в налоговую инспекция, то и был сначала инспектором. по-моему как-то так...
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