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Экс-кандидат в мэры Липецка Александр Соколов возглавил «Липецкие автобусные линии»
Последние четыре года он работал проректором ВГУ.
Эту информацию GOROD48 подтвердил сам Александр Соколов.
Последние четыре года Соколов работал проректором по эксплуатации зданий и капитальному строительству Воронежского Государственного университета. Но, как стало известно недавно, написал заявление об уходе по собственному желанию.
Александр Соколов родился 31 июля 1961 года в селе Малый Мечек, Хлевенского района Липецкой области. В 1983 году окончил Воронежский лесотехнический институт по специальности «инженер-механик», а в 1992 году Воронежский аграрный государственный университет по специальности «экономист».
Трудовой путь начал с должности инженера совхоза Елец-Лозовский Липецкой области, затем продвигался по линии ВЛКСМ, а в 1992 году перешёл на работу в налоговую инспекцию Липецкой области — сначала инспектором, затем начальником отдела. В 1997 — 2010 гг. занимал различные должности на НЛМК: начальника управления внутреннего аудита, директора по учету, отчетности, главного бухгалтера. В 2000 году признан лучшим бухгалтером России. Параллельно с работой получил третье высшее образование — юриста в липецком филиале Московского института международного права и экономики имени Грибоедова.
«Звездный период» Соколова — 2011-17 гг., в течение которых он являлся вице-президентом по социальным вопросам публичного акционерного общества «НЛМК». Параллельно занимался политикой, с 2004 по 2010 гг. был заместителем председателя липецкого городского Совета, в 2010- 2011 гг. председателем горсовета, в 2016 году избран депутатом липецкого областного Совета. В 2011 году в качестве самовыдвиженца баллотировался в мэры Липецка, но не был допущен до голосования из-за ошибок при сборе подписей.
«Липецкие автобусные линии» (ЛАЛ) — одно из крупнейших автотранспортных предприятий Липецкой области, которое обслуживает внутриобластные и междугородние маршруты, владеет Центральным автовокзалом Липецка и автостанцией «Сокол». Уставной капитал предприятия — 485,2 миллиона рублей. Выручка предприятия в 2020 году составила 341,9 миллиона рублей, при этом чистый убыток — 10,6 миллиона. Предприятие подконтрольно управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области.
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горожанин
Современному вокзалу
Посмотрим,какие изменения
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Можно пояснений.
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