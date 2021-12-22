Общество

49 минут назад

Липчане провели час на морозе -20 в ожидании маршрутки

14 1127
#транспорт #маршрутка #жалоба #мороз
5
Липчане провели час на морозе -20 в ожидании маршрутки

Но транспорт не спешил забирать пассажиров: график перевозок оказался сорван.

Сегодня в GOROD48 обратилась липчанка Ксения. Девушка и еще порядка десяти человек утром безуспешно, стоя и пританцовывая на холоде в -20 градусов, ждали на остановке «Технический университет» автобус №379.

- Люди ждали с 06:30 до 07:45. Когда начнет работать департамент транспорта? Председатель департамента, приглашаю вас вместе с мэром со мной поездить с утра на работу. Жду вас в 06:30 на остановке каждый будний день, - написала Ксения в своем посте.

В своем общении с GOROD48 девушка добавила, что пишет обращения в городской департамент транспорта еженедельно, но ситуация не улучшается – в ответ приходят отписки. В администрации Липецка сообщили, что сегодня график перевозок по маршруту №379 был сорван по объективным причинам.

- По факту обращения городской департамент транспорта провел проверку. Установлено, что, действительно, 22 декабря некоторые утренние рейсы не были выполнены. Перевозчик объясняет эту ситуацию высокой заболеваемостью сотрудников и поломкой автобуса. Транспортное средство уже починили – завтра оно выйдет на линию. Кроме того, предприятие набирает в штат водителей, - сообщили в мэрии Липецка.

Напомним, актуальные сведения о движении городского транспорта можно узнать в диспетчерской по телефону 31-00-82.
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#транспорт #маршрутка #жалоба #мороз
5

Комментарии (14)

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Mixа

4 минуты назад
На маршруте №379 даже в официальным расписании 3 часов дневной перерыв от ул.Пришвина с 09:50 до 13:00 и от 3-его участка ЛТЗ с 10:51 до 14:01 не предусмотрены рейсы.
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нет порядка

12 минут назад
379 и 321 никогда не ходят по расписанию, которое вывешено на сайте департамента транспорта, а в выходные их просто нет!!!
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Гость

12 минут назад
Вот вам эффективность в действии!
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зажрались

13 минут назад
не пришёл автобус и ничего страшного. в городе есть такси, как альтернатива. в США автобусы вообще без расписания ходят по факту прибытия . остановочных павильонов нет от слова вообще. остановку обозначения толтко столб со знаком и никаких лавочек,что бы не привлекать на них посиделки бомжей и маргиналов с мусором .
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123

13 минут назад
автобус 332 постоянно пропускает рейсы с 2017 года уже рейсы пропускаются каждый день и департамент транспорта так же отвечает что у перевозчика больные водители и скоро ситуация изменится на носу 2022 год ситуация не меняется не в выполнение расписаний не в обновлении подвижного состава департамент транспорта просто покрывает перевозчиков видимо выгодно им это делать.
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Самое интересное.

21 минуту назад
А главное завтра и шофёр выздоровит. Что с похмелья был?. Когда депортамент транспорт начнёт заниматься своим делом а именно по утрам и вечерам курировать и проверять расписание и выход автобусов на линию. Сидя в тёплых кабенетов этого не видно.
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Валентина

22 минуты назад
Всегда ждем автобус №24 от 30 до 70 мин многократно и писали в департамент и жаловались ответ стеной и без душный финансирование маршрута ограничено маршрут обслуживается из ходя из текущего пассажира потока и сокращение интервалов не представляется возможным.
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Надо

23 минуты назад
Было правильно головать,а не по указке с сверху.Теперь не нойте
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60+

26 минут назад
Мерия и депутаты ездят в служебных авто где подогрев задниц и они не понимают простых горожан мёрзнувших на остановки .
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больше жалуйтесь

30 минут назад
1.5 часа "опу на морозе морозить - это надо огромное желание иметь! А если бы автобусы вообще не поехали? Весь день бы стояла
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