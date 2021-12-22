Липчане провели час на морозе -20 в ожидании маршрутки

Но транспорт не спешил забирать пассажиров: график перевозок оказался сорван.

Сегодня в GOROD48 обратилась липчанка Ксения. Девушка и еще порядка десяти человек утром безуспешно, стоя и пританцовывая на холоде в -20 градусов, ждали на остановке «Технический университет» автобус №379.



- Люди ждали с 06:30 до 07:45. Когда начнет работать департамент транспорта? Председатель департамента, приглашаю вас вместе с мэром со мной поездить с утра на работу. Жду вас в 06:30 на остановке каждый будний день, - написала Ксения в своем посте.



В своем общении с GOROD48 девушка добавила, что пишет обращения в городской департамент транспорта еженедельно, но ситуация не улучшается – в ответ приходят отписки. В администрации Липецка сообщили, что сегодня график перевозок по маршруту №379 был сорван по объективным причинам.



- По факту обращения городской департамент транспорта провел проверку. Установлено, что, действительно, 22 декабря некоторые утренние рейсы не были выполнены. Перевозчик объясняет эту ситуацию высокой заболеваемостью сотрудников и поломкой автобуса. Транспортное средство уже починили – завтра оно выйдет на линию. Кроме того, предприятие набирает в штат водителей, - сообщили в мэрии Липецка.



Напомним, актуальные сведения о движении городского транспорта можно узнать в диспетчерской по телефону 31-00-82.