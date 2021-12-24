В Липецке с 2019 года в правах восстановлены 2882 участника долевого строительства

К концу 2021 года в Липецкой области число восстановленных в правах обманутых дольщиков увеличилось до 2882. По 20 из 21 проблемного объекта, признанных такими в 2019 году, проблема решена. Об этом сообщил начальник управления архитектуры и строительства Липецкой области Антон Болгов во время приемки квартир в одном из долгостроев в микрорайоне «Елецкий».Здание II-19 в микрорайоне на 283 квартиры, а сегодня уже дом №7 по улице Хренникова, начинало строить ООО «СК-Аструм» в 2016 году. Через три года были готовы только фундамент и несколько этажей бетонных конструкций. В числе обманутых дольщиков оказались 26 человек. Среди них - Евгений Малахов.- Я ждал сдачу дома около трех лет. Рад, что все осталось в прошлом. Приятно, когда приходишь в свою квартиру. Сегодня осмотрел свою студию и получил от застройщика ключи. Теперь думаем, какой ремонт буду делать, и как расположить мебель, - поделился впечатлениями обладатель новой квартиры.Дом достраивало ЗАО «Ремстройсервис» - права на здание компания получила осенью 2019 года. Вчера дольщики дома получили ключи от своих квартир. Другой проблемный объект – на улице Богдана Хмельницкого – за два года достроило ООО СЗ «Строймастер».Однако нередко даже ответственные компании, которые взялись достраивать чужие дома, становились заложниками внешних обстоятельств. Сначала в дело вмешалась эпидемия, потом экономика складывалась таким образом, что стройматериалы буквально день за днем становились дороже. Некоторые поставщики не могли поставить вовремя материалы. Это отодвигает сроки ввода домов в эксплуатацию.Так, последний из проблемных объектов в Липецкой области – дом III-1 на 530 квартир в микрорайоне «Елецкий».Готовность здания составляет около 90%, в двух из четырех секций завершена большая часть строительных работ, в оставшихся до конца года начнутся кровельные и отделочные работы, остекление оконных проемов и лоджий. ООО «Глобус Групп» введет дом в эксплуатацию весной 2022 года. Это позволит восстановить в правах еще 280 участников долевого строительства.- Мы не отказываемся от своих обязательств перед участниками долевого строительства, однако по ряду объективных причин вынуждены перенести ввод дома в эксплуатацию с 2021 года на весну 2022-го. Мы привлекли дополнительное финансирование для ускорения темпов строительства без ущерба качеству. С каждым из дольщиков мы уже сейчас готовы обсудить о выплату неустойки за время просрочки. Кроме того, готовы предоставить свое согласие участникам строительства на продажу квартир, - отмечает исполнительный директор компании «Глобус Групп» Владимир Дятчин.Но больше всего в ликвидации долгостроев областных чиновников радует то обстоятельство, что с введением эскроу-счетов появления новых обманутых дольщиков в Липецкой области уже не будет. А застройщики выдерживают темпы строительства.